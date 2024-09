Un piloto del régimen cubano fue favorecido con el parole y ahora vive en EEUU

La noticia fue dada a conocer en el canal de Youtube El Mundo de Darwing. La confirmó posteriormente su amigo y antiguo compañero en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Orestes Lorenzo Pérez, quien hace 33 años desertó durante una misión de entrenamiento y dos años más tarde regresó a la Isla clandestinamente en un avión y logró llevarse a su mujer y sus dos hijos, detalla el portal web Diario de Cuba.

"Pardo lleva varios meses viviendo en Estados Unidos. Hemos hablado por teléfono unas pocas veces, y no he podido verlo, aunque lo he intentado", escribió Lorenzo Pérez en una publicación en Facebook en la que defendió a González-Pardo Rodríguez de las acusaciones de ser un asesino.

También se defendió a sí mismo ante las dudas levantadas por El Mundo de Darwing, respecto a la facilidad con que pudo desertar y luego burlar el sistema de defensa antiaéreo de Cuba para rescatar a su familia.

Embed - EXCLUSIVACORONEL TRAICIONA a RAÚL CASTRO y se FUGA a USA¿ASES1N0 de HERMANOS al RESCATE?

González-Pardo Rodríguez fue uno de los pilotos que, el 24 de febrero de 1996, persiguieron a tres avionetas de Hermanos al Rescate y derribaron a dos, en aguas internacionales. A bordo de las aeronaves abatidas volaban los cubanoamericanos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña, y el cubano Pablo Morales.

Aunque el coronel retirado no fue de los que disparó contra esas dos avionetas, sí persiguió —presuntamente con el objetivo de dispararle y hacerla caer— la tercera, en la que viajaban el director de Hermanos al Rescate, José Basulto, y otros tres civiles.

En julio de 2022, el proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos a González-Pardo Rodríguez y a otros cuatro pilotos involucrados en la misión de abatir las avionetas. Hasta entonces, solo habían conseguido identificar al teniente coronel Lorenzo Alberto Pérez Pérez, el piloto del MiG-29 UB biplaza que disparó los misiles que destruyeron las dos avionetas.

Antes de esa fecha, en 2017, González-Pardo Rodríguez había viajado a EEUU y había visitado a Lorenzo Pérez. En la conversación, este último sacó a relucir el tema del derribo de las avionetas y afirmó que "no descansaría hasta ver a los hermanos Pérez (Lorenzo Alberto y Luis Francisco Pérez Pérez) ante un tribunal para responder por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate".

En aquel momento y sin mencionar su participación en el hecho, su antiguo compañero justificó el derribo de las aeronaves y el consecuente asesinato con que los pilotos del régimen cubano "solo cumplían órdenes".

Las órdenes del entonces ministro de las FAR, Raúl Castro, fueron dispararles a las avionetas cuando sobrevolaran aguas internacionales, como revela una grabación de una conversación suya con periodistas del régimen en la sede del Partido Comunista de Holguín, el 21 de junio de 1996.

"Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban… Claro, con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego que va a caer arriba de la ciudad", contó Raúl Castro en la cinta (sacada clandestinamente de Cuba y disponible en Vimeo) refiriéndose a una reunión militar previa al 24 de febrero de 1996.

"Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades", afirmó el entonces ministro de las FAR que les dijo a los pilotos.

Sobre la presencia de su amigo en la operación, de la que supo años después de la visita, Lorenzo Pérez afirmó en su post que "Pardo no asesinó a nadie, como infamemente le acusa este señor en un medio público. Y ante mí gozará siempre del beneficio de la duda hasta que se pruebe lo contrario".

"El reporte de la ICAO (Organización Internacional de la Aviación Civil) mostraba que Pardo había seguido a Basulto hasta un punto más al norte del paralelo 24", señaló Lorenzo Pérez consideró que "este hecho en sí puede ajustarse al principio de seguir órdenes, como las instrucciones de intercepción que él recibía por radio, pero no prueba su determinación a disparar y asesinar a Basulto".

"En términos de evidencia ante un jurado es imposible probar y lograr sentencia por un crimen que no llegó a cometerse. De ahí que le concedí y le concedo hasta el momento en que pueda verlo otra vez ese beneficio de la duda", añadió.

Lorenzo Pérez alertó que, si González-Pardo Rodríguez resulta ser inocente, podría acusar de difamación a quienes producen El Mundo de Darwing. También advirtió que las acusaciones de este programa tampoco serían útiles, si el coronel retirado es culpable de mentir para entrar a EEUU.

"Si Pardo resultara en realidad ser culpable de un delito ante la ley, como el haber ingresado a este país bajo pretensiones falsas, o como un agente de inteligencia cubano, las declaraciones y especulaciones hechas por este señor en un medio público terminarían favoreciendo a Pardo por cuanto un proceso legal iniciado por él tendría el potencial de retrasar su merecida deportación de vuelta a Cuba", escribió Lorenzo González.

El sistema de defensa antiaéreo de Cuba es "un mito"

Respecto a las sospechas sobre la facilidad con que pudo rescatar a su familia, tras haber desertado de las FAR, el antiguo piloto el régimen afirmó que pudo hacerlo gracias a las deficiencias del sistema de defensa antiaéreo de Cuba.

"Quiero también explicar al señor Darwin que pude rescatar a mi familia y no ser detectado ni derribado debido al hecho de que el sistema de defensa antiaéreo cubano es solo un mito, como lo son todas las cosas en Cuba. No tienen ni han tenido la capacidad de localizar y reaccionar a tiempo para derribar objetivo aéreo alguno, en cualquier parte del país", explicó.

"Posterior al rescate de mi familia, ya con ese vergonzoso precedente para ellos, Basulto voló su avión sobre la capital (mil veces más protegida que la carretera en que aterricé por Vicky y los niños), dejó caer panfletos y regresó a Miami sin haber sido interceptado", recordó Lorenzo Pérez.

"Ni una bala le tiraron ¿Por qué? ¿Acaso Basulto es un agente? ¿Sospechoso eso?", cuestionó. "La verdad es más simple, Basulto es un patriota, y no le tiraron porque el sistema de defensa antiaérea de Cuba es tan centralizado e ineficiente que para el momento que llegaran a reaccionar ya estarías de vuelta en tu casa".

"El asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate fue un crimen fríamente calculado y planificado con la ayuda de dos agentes que tenían infiltrados entre las filas de Hermanos al Rescate, Juan Pablo Roque y René González, quienes informaron a Cuba los detalles del vuelo que ellos realizarían. Sencillamente los esperaron y les dispararon cobardemente por la espalda, sin siquiera advertirles", recordó Lorenzo Pérez.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba