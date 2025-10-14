martes 14  de  octubre 2025
Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

"Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", dijo Bessent durante una entrevista el lunes con el diario Financial Times

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025.&nbsp;&nbsp;

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global después de que el gigante asiático instaurase nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras.

"Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", dijo Bessent durante una entrevista el lunes con el diario Financial Times.

La declaración responde a la decisión de Pekín de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras, un sector actualmente dominado por China y crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa.

Para Bessent, la medida revela las dificultadas en la economía china: "Ellos están en el medio de una recesión/depresión y tratan de salir de ello a través de las exportaciones", expresó.

En represalia a esos nuevos controles, Donald Trump advirtió que impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre. Además puso en duda la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC que comienza a finales de mes.

China aseguró este martes que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con Estados Unidos.

"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

Desde este martes, Pekín impone tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos en respuesta a medidas similares de Washington que deben entrar en vigor este mismo día.

FUENTE: Con información de AFP.

