EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025.

MIAMI — El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció este martes un nuevo ataque contra una embarcación narco ante las costas de Venezuela , con un balance de "seis narcoterroristas muertos" , según el mensaje en su red Truth Social.

Se trata del quinto ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó 8 buques militares y un submarino desde agosto. Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de muertos vinculados al narcotráfico.

El ataque se realizó luego de que "inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta" de esas organizaciones, aseguró Trump.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

"Efecto altamente disuasorio"

Estados Unidos ha designado al Tren de Aragua de Venezuela, al Cártel de Sinaloa de México y a varias otras organizaciones de narcotráfico como grupos terroristas a principios de este año.

El ataque contra esta embarcación se produce en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la región del Caribe, con lo que Washington busca combatir el tráfico, pero que Caracas considera una "amenaza".

Estados Unidos alega que el dictador venezolano Nicolás Maduro encabeza un cártel de tráfico de cocaína y recientemente duplicó su recompensa a 50 millones de dólares por su captura para enfrentar cargos de narcotráfico. Maduro es acusado de liderar el Cartel de los Soles, junto a Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo.

Estos ataques han provocado la movilización militar y de milicias progubernamentales en Venezuela, y las denuncias de otros países en la región, aliados del régimen de Nicolás Maduro.

