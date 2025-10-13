lunes 13  de  octubre 2025
OSLO

Régimen de Maduro cierra embajada en Noruega, tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El comunicado concluye que estas acciones reflejan la "voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Venezuela cerró su embajada en Oslo sin dar explicaciones, anunció este lunes la cancillería noruega, tres días después de que se concediera el premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición, María Corina Machado.

"La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón", indicó una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Cecilie Roang.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de julio de 2025.
PAZ REGIONAL

Premio Nobel a María Corina Machado, extensión global de apoyo a una causa de Iberoamérica
La líder opositora venezolana María Corina Machado sostiene una bandera nacional venezolana mientras hace un gesto desde lo alto de un camión durante una manifestación para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas el 3 de agosto de 2024. 
POR VENEZUELA

El Grupo IDEA celebra el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido", añadió.

Según el periódico noruego Verdens Gang, que reveló la información, los servicios de la embajada no respondían al teléfono este lunes por la tarde. Sus números estaban fuera de servicio, constató AFP por la noche.

El régimen de Venezuela evitó referirse de forma directa al Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado; sin embargo, como parte de la retaliación, la Cancillería de Caracas anunció el cierre de la sede diplomática.

El canciller del régimen, Yván Gil, emitió un comunicado informando sobre el cierre de la embajada en Australia. Simultáneamente, el régimen anunció la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso. Según la versión oficial, esta decisión busca "fortalecer las alianzas con el sur global" como parte de una "reasignación estratégica de recursos", tras una "evaluación exhaustiva de las prioridades nacionales".

Las autoridades de la dictadura indicaron que la atención consular para los venezolanos en Noruega y Australia será gestionada mediante misiones diplomáticas concurrentes. El comunicado concluye que estas acciones reflejan la "voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial".

Cabe recordar que, en enero, el régimen denunció la vandalización de su sede diplomática en Oslo, Noruega, asegurando que la embajada fue "invadida" por supuestos "elementos fascistas", sin ofrecer información adicional.

Este anuncio se produce tres días después de que el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país, otorgara el Premio de la Paz a Machado.

El Comité Noruego del Nobel destacó que otorgó el galardón a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La vocera de la cancillería noruega insistió en que "el premio Nobel es independiente del Gobierno noruego".

"En lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel", declaró.

Machado, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio "al pueblo sufriente de Venezuela" y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

Campaña del régimen contra Machado

El Comité del Nobel elogió abiertamente la "lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Por su parte, desde la dictadura de Nicolás Maduro, se ha agudizado la campaña de descrédito y amenazas contra la líder opositora que hoy suma más de un año en clandestinidad.

El domingo, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de "bruja demoníaca".

Machado fue premiada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité.

FUENTE: Con información de AFP

