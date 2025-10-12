Monedero y Petro atacan a María Corina Machado tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz

CARACAS. - Dos hombres y políticos de izquierda radical la emprendieron contra la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado. Se trata del político de izquierda español Juan Carlos Monedero y el gobernante de Colombia, Gustavo Petro, que enfilaron la artillería contra Machado, a quien el viernes 10 de octubre le fue concedido el Premio Nobel de la Paz 2025.

Monedero, exdirigente del izquierdista Podemos, rechazó el Nobel para María Corina Machado. "Los judíos, sionistas y millonarios norteamericanos querían que compartiera el premio con Netanyahu. Claro, a alguno le parecía excesivo, sobre todo porque conceder el premio Nobel de la paz a quien seguramente, con toda probabilidad, va a seguir asesinando niños palestinos, quizá le hacía daño al galardón. ¿Qué mejor solución que buscar a alguien que sumara lo mejor de Trump y lo mejor de Netanyahu?", dijo Monedero en tono cargado de resentimiento y haciendo acusaciones contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Para Monedero, el Comité Noruego otorgó el Premio de la Paz "a una golpista, una mujer que ya en 2002 firmó el decreto Carmona, que fue el intento de institucionalizar el golpe de Estado contra el presidente legítimo Hugo Chávez".

El politólogo, que ha sido asesor del chavismo, dijo que María Corina Machado "no ha dejado de intentar una salida violenta que significaría muchas muertes en su país". Además, según el comunista, de apoyar el bloqueo, que no mandaran vacunas durante el COVID-19".

A su juicio, la líder venezolana "tiene detrás un halo de muerte que insulta a la memoria de Alfred Nobel, que instauró ese premio por la vergüenza que le daba toda la muerte construida por el invento suyo, el invento de la dinamita".

En sus acusaciones, Monedero agregó: "Creo que si fueran honestos, a este Premio Nobel de la Paz dejarían de llamarlo así para no mancillar más la memoria del que lo instauró y lo podrían llamar, en consonancia con los cambios en el Ministerio de Defensa en Estados Unidos, premio de la guerra o, si fueran honestos, ¿por qué no? Llamarlo directamente premio de la OTAN".

Petro también critica a María Corina Machado

Entre tanto, el exguerrillero del M-19 y ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el sábado a Machado por una carta enviada al primer ministro de Israel en 2018, Benjamin Netanyahu, para pedir su apoyo para un cambio de gobierno en Venezuela. En la misiva, la dirigente también solicitó el respaldo del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, para lograr la democracia.

"¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?", expresó Petro en un amplio mensaje en la red social X.

El presidente colombiano es un duro crítico de Netanyahu por la guerra en Gaza, sobre la cual comenzó a aplicarse en la última semana el Plan de Paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Petro también llama "cómplice" del "genocidio" a Trump, a quien Machado dedicó el premio.

"Le pregunto a María Corina Machado si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país", indicó.

Petro, cercano ideológicamente al dictador venezolano, dijo: "Yo no defiendo a Maduro". Pero sus acciones dicen lo contrario.

FUENTE: Con información de Nexo Noticias/AFP