domingo 12  de  octubre 2025
REACCIONES DE LA IZQUIERDA RADICAL

Monedero y Petro atacan a María Corina Machado tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz

El izquierdista español Juan Carlos Monedero rechazó el Nobel a María Corina Machado, a quien tildó de "golpista". Petro cuestionó su apoyo a Netanyahu

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.&nbsp;

La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Dos hombres y políticos de izquierda radical la emprendieron contra la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado. Se trata del político de izquierda español Juan Carlos Monedero y el gobernante de Colombia, Gustavo Petro, que enfilaron la artillería contra Machado, a quien el viernes 10 de octubre le fue concedido el Premio Nobel de la Paz 2025.

Monedero, exdirigente del izquierdista Podemos, rechazó el Nobel para María Corina Machado. "Los judíos, sionistas y millonarios norteamericanos querían que compartiera el premio con Netanyahu. Claro, a alguno le parecía excesivo, sobre todo porque conceder el premio Nobel de la paz a quien seguramente, con toda probabilidad, va a seguir asesinando niños palestinos, quizá le hacía daño al galardón. ¿Qué mejor solución que buscar a alguien que sumara lo mejor de Trump y lo mejor de Netanyahu?", dijo Monedero en tono cargado de resentimiento y haciendo acusaciones contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Lee además
María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
AMÉRICA LATINA

El Nobel de la Paz para María Corina Machado es el séptimo en Latinoamérica desde 1901
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de julio de 2025.
PAZ REGIONAL

Premio Nobel a María Corina Machado, extensión global de apoyo a una causa de Iberoamérica

Para Monedero, el Comité Noruego otorgó el Premio de la Paz "a una golpista, una mujer que ya en 2002 firmó el decreto Carmona, que fue el intento de institucionalizar el golpe de Estado contra el presidente legítimo Hugo Chávez".

El politólogo, que ha sido asesor del chavismo, dijo que María Corina Machado "no ha dejado de intentar una salida violenta que significaría muchas muertes en su país". Además, según el comunista, de apoyar el bloqueo, que no mandaran vacunas durante el COVID-19".

A su juicio, la líder venezolana "tiene detrás un halo de muerte que insulta a la memoria de Alfred Nobel, que instauró ese premio por la vergüenza que le daba toda la muerte construida por el invento suyo, el invento de la dinamita".

En sus acusaciones, Monedero agregó: "Creo que si fueran honestos, a este Premio Nobel de la Paz dejarían de llamarlo así para no mancillar más la memoria del que lo instauró y lo podrían llamar, en consonancia con los cambios en el Ministerio de Defensa en Estados Unidos, premio de la guerra o, si fueran honestos, ¿por qué no? Llamarlo directamente premio de la OTAN".

Petro también critica a María Corina Machado

Entre tanto, el exguerrillero del M-19 y ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el sábado a Machado por una carta enviada al primer ministro de Israel en 2018, Benjamin Netanyahu, para pedir su apoyo para un cambio de gobierno en Venezuela. En la misiva, la dirigente también solicitó el respaldo del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, para lograr la democracia.

"¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?", expresó Petro en un amplio mensaje en la red social X.

El presidente colombiano es un duro crítico de Netanyahu por la guerra en Gaza, sobre la cual comenzó a aplicarse en la última semana el Plan de Paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Petro también llama "cómplice" del "genocidio" a Trump, a quien Machado dedicó el premio.

"Le pregunto a María Corina Machado si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país", indicó.

Petro, cercano ideológicamente al dictador venezolano, dijo: "Yo no defiendo a Maduro". Pero sus acciones dicen lo contrario.

FUENTE: Con información de Nexo Noticias/AFP

Temas
Te puede interesar

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

Trump deja sin discurso a Petro y a la izquierda mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
COLAPSO

Salida de termoeléctrica Felton agrava crisis en Cuba; aumentan los apagones y la angustia de la población

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel. video
PLATAFORMAS

"Detrás del ídolo": Netflix estrena serie documental sobre Juan Gabriel

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
CELEBRIDADES

Fotografías confirman romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

Te puede interesar

Fachada de Iglesia de Gesu, Miami.
CLIMA DE PREOCUPACIÓN

Florida: ¿Continúan siendo lugares sagrados los templos religiosos?

Por DANIEL CASTROPÉ
Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.
CRIMEN ORGANIZADO

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CONFLICTO

En medio de desafíos, avanza plan de paz de Trump para Gaza