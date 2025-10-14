martes 14  de  octubre 2025
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

El Proyecto de Ley HB 133 representa el cuarto intento consecutivo para revertir la legislación de seguridad implementada después del tiroteo de Parkland

Imagen referencial

Imagen referencial

AFP
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Un proyecto de ley presentado para la sesión legislativa de 2026 en Florida busca reducir la edad mínima para comprar rifles y escopetas de 21 a 18 años, con lo que se revertiría una de las reformas clave promulgadas tras la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland.

La propuesta, impulsada por el representante republicano Tyler Sirois, reaviva un acalorado debate que enfrenta los derechos de la Segunda Enmienda con la seguridad pública, mientras sobrevivientes de la tragedia y defensores del control de armas se oponen a la medida.

Lee además
Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
DECISIÓN CONTROVERSIAL

Publix se adapta a nueva ley de Florida y autoriza el porte visible de armas en sus tiendas
Samuel Lee Smithers
INYECCIÓN LETAL

Florida bate récord histórico de ejecuciones con la muerte de un reo de 72 años

El Proyecto de Ley 133 (HB 133) fue presentado por Sirois representa el cuarto intento consecutivo de revertir la legislación de seguridad implementada después del tiroteo que dejó 17 muertos.

Los partidarios argumentan que la ley actual sería inconstitucional al negar a los adultos legales sus derechos, mientras que los opositores advierten sobre los peligros de armar a un grupo demográfico con un riesgo alto de violencia.

Sombra de Parkland

La actual ley que exige tener 21 años para comprar armas largas fue una respuesta directa a la masacre de Parkland, donde el autor de 19 años usó un rifle semiautomático que había adquirido legalmente a los 18.

La Ley de Seguridad Pública de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, firmada por el entonces gobernador Rick Scott menos de un mes después de la tragedia, también estableció períodos de espera, un programa para armar a ciertos empleados escolares y las llamadas leyes de "bandera roja".

Los defensores de la ley original, como Tony Montalto, cuya hija Gina fue asesinada en el tiroteo, sostienen que "la ley actual está funcionando" y fue escrita "con la sangre de las víctimas".

Argumentos en pugna

Los promotores del HB 133, como la representante Michelle Salzman, argumentan que si los jóvenes de 18 años pueden votar, casarse o servir en el ejército, también deberían gozar plenamente de su derecho a portar armas según la Segunda Enmienda. Sostienen que la restricción actual castiga a adultos respetuosos de la ley por las acciones de un individuo.

Por otro lado, los opositores, entre los que se incluyen sobrevivientes y familiares de las víctimas de Parkland, consideran la propuesta una "bofetada en la cara".

Los detractores se apoyan en datos que indican que los jóvenes de 18 a 20 años cometen homicidios con armas de fuego a una tasa tres veces mayor que los adultos de 21 años o más, según análisis de organizaciones como Everytown for Gun Safety.

Campo de batalla

En los últimos tres años, la Cámara de Representantes de Florida, de mayoría republicana, ha aprobado proyectos similares que luego han sido bloqueados en el Senado.

El presidente del Senado, Ben Albritton, se ha mostrado cauto y recordó el impacto emocional de su visita a la escuela Marjory Stoneman Douglas tras la masacre.

Paralelamente, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) mantiene una batalla legal contra la restricción de edad, cuyo caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.

En una postura inusual, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, designado por el gobernador Ron DeSantis, anunció que no defenderá la ley estatal, a la que calificó de inconstitucional, una decisión que ha generado fuertes críticas.

Temas
Te puede interesar

Trump lanza apoyo a Uthmeier para fiscal de Florida y despeja el camino republicano hacia 2026

Primer frente frío deja condiciones más frescas y estables en Florida esta semana

SNAP Florida: fechas de pagos y calendario de depósitos hasta el 12 de octubre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril