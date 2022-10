Venezolanos expulsados de EEUU dicen temer por su vida

La medida entró en vigencia de forma inmediata desde el miércoles.

Cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá tras el anuncio también será inelegible para entrar en Estados Unidos.

Migrantes que han cruzado la frontera sur porque ya se encontraban en tránsito el miércoles manifiestan su frustración.

"Nos están regresando como perros", dice un joven en la frontera entre México y EEUU, reseñó Impacto Venezuela.

"¿Recuerdan la cara de felicidad que tenía, por haber ingresado a los Estados Unidos? Pues miren, este es el sueño americano", escribió el joven en un post en sus redes sociales en el que subió un video donde se ve que él está en el límete entre ambos países, una vez que lo deportaron.

Estos migrantes llegaron a la frontera sur después de días de travesía en la que atravesaron la selva del Darién, Centroamérica y México.

"Los malditos nos están regresando como unos perros a todos. De aquel lado está América. Estamos en México. Nos retuvieron, nos pasaron como por 7 u 8 retenes. Cuatro días en este problema, de aquí para allá", relató otro migrante.

Dijo que fueron subidos a unos autobuses, sin decirles a dónde los llevarían. "Y miren, nos entregaron a México".

El migrante dijo sentirse "muy triste", porque "sacrificó" todo lo que tenía para hacer ese viaje.

Recomendó a quienes tengan la intención de ir a EEUU que se regresen. "No lo intenten, no gasten su plata, no dejen su familia. Lo estoy hablando en serio", expresó.

Otro grupo de migrantes que también fueron devueltos a México dicen que pedirán ayuda a organismos internacionales.

"Necesitamos que nos apoyen. Tenemos miedo por nuestras vidas", indican.

Onegés cuestionan la medida

Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) cuestionaron el "Parole Humanitario" de la Administración Biden al considerar que el Título 42, el cual establece la devolución de los migrantes ilegales por protección ante el COVID-19 y que será usado como argumento para expulsar a los venezolanos que lleguen a EEUU ilegalmente, fue implementado por la Administración de Donald Trump, informó Efecto Cocuyo.

La presidenta de Wola, Carolina Jiménez Sandoval, recordó que en agosto pasado llegaron 25.000 venezolanos a la frontera entre México y Estados Unidos, 1.000 inmigrantes venezolanos más de lo que permitirá este nuevo programa.

Por su parte, el director del Programa de Vigilancia y Defensa, Adam Isacson, calificó esta medida como "una campaña contra los migrantes de Venezuela que buscan protección" y la contrastó con la asistencia que ha prestado Colombia a los migrantes venezolanos a través del Estatuto Temporal de Protección, con el que ha dado respuesta a los 2,5 millones de venezolanos que están en ese país.