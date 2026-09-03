Congreso de EEUU niega que el Pentágono pueda buscar participaciones en petrolera NABEP, según medio

WASHINGTON.- El Congreso de Estados Unidos informó a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono que no posee la autoridad legal para adquirir participaciones accionarias en empresas privadas, según informó el medio estadounidense Semafor. Esta oficina ha estado bajo escrutinio esta semana luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump la empleó para asumir una participación en North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda compañía petrolera más grande de Venezuela.

Una fuente dijo al medio que el Congreso no aprobó las propuestas legislativas presentadas por el Pentágono en los últimos años, que habrían otorgado a la referida oficina la potestad para adquirir tales participaciones.

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Los legisladores pidieron a la Administración Trump que informe al Congreso sobre el acuerdo, señaló Semafor. El medio dijo que el Pentágono y la Casa Blanca no respondieron a las peticiones de comentarios.

Trump anunció el 28 de agosto un "acuerdo histórico" mediante el cual NABEP operará concesiones por 100 años para 17 yacimientos de crudo con reservas de 65.000 millones de barriles de petróleo en Venezuela.

La compañía petrolera dijo en un comunicado, del 31 de agosto, que "NABEP ejercerá el control operativo del negocio, mientras que el Gobierno de EEUU tiene derecho a una participación del 35% en la compañía y acceso preferencial al 20% de su producción a precio de costo".

Defensa del acuerdo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, defendió el acuerdo petrolero con NABEP. Dijo que el director de la compañía, el venezolano Alejandro Betancourt López, una polémica figura vinculada a casos de corrupción del chavismo, no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Según Rubio, la elección de la empresa de Betancourt López obedeció a que se trata de la compañía privada más grande de Venezuela en términos de producción y ahora hizo un acuerdo con el Gobierno de EEUU, a través del Departamento de Guerra.

Indicó que de los 17 campos que forman el acuerdo, "la enorme mayoría habían estado siendo controlados por intereses chinos o rusos y muchos de ellos ni eran utilizados".

También sostuvo: "Ahora lo que tenemos es un sistema en el que esta compañía va a poder producir más y (realizar) pagos al Gobierno que eventualmente será un gobierno electo".

FUENTE: Con información de Semafor/La Patilla/EFE