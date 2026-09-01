martes 1  de  septiembre 2026
Economía

Trump se reúne en privado con ejecutivos petroleros tras el acuerdo con Venezuela

La Casa Blanca confirmó el encuentro, que se llevó a cabo sin acceso a la prensa, pero no divulgó la identidad de los participantes ni los temas abordados

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump mantuvo este martes una reunión privada en la Casa Blanca con varios ejecutivos del sector petrolero, días después de anunciar un acuerdo que le otorgaría a Estados Unidos el control de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela.

La Casa Blanca confirmó el encuentro, que se llevó a cabo sin acceso a la prensa, pero no divulgó la identidad de los participantes ni los temas abordados.

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Trump confía en que el acuerdo con Venezuela contribuya a aumentar la disponibilidad de petróleo y a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, presionados al alza por la guerra en Irán y por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El mandatario republicano ha criticado abiertamente a grandes compañías petroleras, entre ellas ExxonMobil y Chevron, a las que acusa de obtener beneficios excesivos con el precio de la gasolina, un factor que podría pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

El acuerdo petrolero con Venezuela, presentado la semana pasada por Trump como un hecho "histórico", daría a Estados Unidos acceso a diecisiete campos que albergan alrededor de 65.000 millones de barriles de crudo, una cantidad equivalente a una quinta parte de las reservas venezolanas.

La Casa Blanca anunció en la víspera que la concesión de esos yacimientos fue otorgada por los próximos veinticinco años (con opción a prolongarse hasta los cien años) en manos de la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado por presunto blanqueo de capitales en varios países, incluido Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, NABEP invertirá cerca de 100.000 millones de dólares en la recuperación de la deteriorada infraestructura petrolera venezolana y pagará a las autoridades venezolanas unos 200.000 millones de dólares en impuestos durante el próximo cuarto de siglo.

Acuerdo avanza

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó este martes el acuerdo petrolero que cede a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunció la aprobación en votación a mano alzada con la abstención de una decena de legisladores opositores. Con la aprobación de ese acuerdo, Estados Unidos obtiene el control de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE

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