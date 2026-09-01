Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

MIAMI. - "Una parte importante" de la transición y de la recuperación de la nación sudamericana, así califica Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el histórico acuerdo petrolero firmado con Venezuela y admitió: “Queda mucho más por hacer todavía, incluso los temas de la democracia y de las elecciones. Todo eso se trabaja en conjunto".

En entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio puntualizó este martes que el acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump no se hizo con el Gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, sino con la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt López.

"Realmente no es un acuerdo con el Gobierno interino. Es un acuerdo con una compañía privada a través del sistema que existe en este momento y nuestra esperanza es que esto cree un modelo para otras inversiones" para normalizar la economía venezolana, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El Parlamento de Venezuela respaldó este martes con el voto del chavismo y la disidencia de la oposición el acuerdo petrolero anunciado por Caracas y Washington, que tendrá una vigencia de 25 años y el objetivo de producir 1,5 millones de barriles más al día.

Trump dijo que, con el acuerdo, EEUU obtuvo el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas petroleras probadas en Venezuela, lo que representa alrededor del 20% de las gigantescas reservas del país, las más importantes del mundo.

Por qué la empresa de Alejandro Betancourt

Según Rubio, la elección de la empresa de Alejandro Betancourt López obedeció a que se trata de la compañía privada más grande de Venezuela en términos de producción y ahora hizo un acuerdo con el Gobierno de EEUU, a través del Departamento de Guerra.

Añadió que esta empresa tiene una cuenta especial "que puede tomar posesión de ciertos porcentajes de este tipo de cosas para normalizar ese sistema, para entonces crear esta oportunidad de ampliar la capacidad productiva del país".

Indicó que de los 17 campos que forman el acuerdo, "la enorme mayoría habían estado siendo controlados por intereses chinos o rusos y muchos de ellos ni eran utilizados". Agregó: "Ahora lo que tenemos es un sistema en el cual esta compañía va a producir más, con el apoyo de Estados Unidos, va a atraer la inversión privada necesaria para invertir en la capacidad productiva de estos campos. Eso va a producir, como dicen en inglés, royalties, pero pagos al gobierno que, eventualmente, será un gobierno democráticamente electo en una república".

Aseguró: "Esto va a convertirse en una operación profesionalizada, con jurisdicción y leyes que van a corresponderles, para que el dinero nunca sea utilizado de manera equivocada".

Empresario polémico

Por otra parte, Marco Rubio puntualizó que EEUU investigó a Alejandro Betancourt López en su sistema: "Hemos chequeado con todas las autoridades; no existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema en contra de él".

Agregó que el empresario "es un individuo que ya se conoce y apoyó mucho" durante el interinato del opositor Juan Guaidó en 2019.

“Este era un individuo que quedó en un lugar muy malo con Maduro, porque se supo que él estaba apoyando a elementos de la oposición en aquel 2019. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo que creo que va a beneficiar a todo el mundo, pero específicamente a largo plazo va a beneficiar al pueblo venezolano”, aseveró.

El funcionario dijo que la economía dirigida por el chavismo ha estado controlada por una red de corrupción, de personas y países que se estaban robando la riqueza de Venezuela. "Por ejemplo, a Cuba se le regalaban miles de millones de dólares en valor de barriles de petróleo. China estaba pagando muy poco por el petróleo", dijo.

Asimismo, Rubio expresó que a Venezuela no sólo le hace falta una república electa democráticamente, “sino también un gobierno y un sistema económico que funcionen de manera normal y de manera que beneficien al pueblo. Los recursos, por ejemplo, las inversiones y los impuestos que se pagan sobre esas inversiones deben ir directamente a ayudar al pueblo y al gobierno legítimo de un país, no a individuos ligados con el poder”.

Betancourt López pasó de ser un cuestionado empresario contra el que la justicia estadounidense abrió una investigación en 2018 por supuesto blanqueo de capitales en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a convertirse en el hombre que controlará el crudo venezolano para EEUU durante los próximos 100 años. Es conocido en Venezuela como parte de los "bolichicos", tras ser señalado por enriquecimiento rápido por contratos opacos otorgados por el chavismo.

En un comunicado de la empresa NABEP, el empresario dijo que la operación "permitirá desplegar ese potencial en beneficio sustancial tanto de venezolanos como de estadounidenses".

Las cuentas de Betancourt están siendo investigadas en países como Suiza, pero sin acusación formal. Durante la administración del fallecido Hugo Chávez, Betancourt López creó la empresa Derwick Associates de Venezuela S.A. para la construcción de plantas eléctricas. Esto en medio de la crisis del sector eléctrico que todavía afecta a los venezolanos.

Transparencia Venezuela documenta que, hasta mediados de octubre de 2025, Betancourt estaba vinculado con al menos 50 empresas en unos 15 países de América, Europa y Asia, "dedicadas a la prestación de servicios financieros, compra y venta de petróleo y la construcción de obras civiles".

En 2022, el entonces ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, actualmente detenido por corrupción, dijo que Betancourt había recibido dinero en un esquema de corrupción dentro de la estatal que comprometió 4.850 millones de dólares. La justicia venezolana aparentemente lo investigaba de forma secreta.

FUENTE: Con información de Sergio Novelli/EFE