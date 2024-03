Venta millonaria de obras de arte de Julio Herrera Velutini desata polémica legal

La identidad de los compradores sigue siendo un misterio, indica el artículo citado antes, ya que la empresa supuestamente se ha negado a divulgar dicha información.

Este movimiento ha llevado a Bancrédito Holdings Corporation a presentar, este jueves 14 de marzo, una demanda por negligencia profesional, incumplimiento de deber fiduciario y conversión contra Driven.

Según el texto de la demanda, "el demandado (Driven) proporcionó al demandante (Bancrédito) un inventario revisado de las obras de arte. El inventario revelaba que el demandado ya había vendido dos valiosas piezas de la colección -sin avisar a la demandante ni obtener su aprobación- a pesar de que Driven disponía de fondos suficientes para pagar a sus acreedores, por lo que dichas ventas resultaban innecesarias e injustificada".

"En contravención directa de esos deberes, el Demandado: se negó a comunicarse con el Demandante, proporcionó información inexacta al Demandante, se negó a darle acceso al Demandante a información crítica sobre la situación financiera del Banco, excluyó al Demandante de sus negociaciones con FinCEN, se deshizo de los activos de la empresa sin notificar al Demandante -accionista; e hizo confesiones que no sólo son directamente adversas a los intereses del Banco y del Demandante, sino que también son objetivamente incorrectas y no están respaldadas por la evidencia que debería haberse considerado si el Demandado simplemente hubiera aceptado la información que el Demandante buscaba proporcionar", se lee en el documento de la demanda.

Y agrega: "Como consecuencia directa de las acciones del Demandado, el Banco y el Demandante enfrentan daños, que incluyen, entre otros, una multa civil monetaria de $14,7 millones impuesta por FinCEN, la conversión de aproximadamente $1,1 millones en activos y un daño inconmensurable a la reputación".

"Para detener la conducta dañina de Driven, el demandante presentó una demanda en el Distrito Este de Carolina del Norte el 12 de octubre de 2023. Mientras estaba pendiente, el demandante se enteró de que Driven estaba intentando vender la colección de arte rara, cuidadosamente seleccionada y extremadamente valiosa del Banco (la “Obra de arte”), que forma parte del activo social del Banco", continúa el texto de la demanda.

El acuerdo de venta se habría completado en mayo de 2023, aunque la transacción salió a la luz recientemente.

Polémica en torno a las obras de arte

La colección, compuesta por 91 obras de arte, incluyendo pinturas, fotografías y esculturas, fue objeto de controversia desde enero, cuando se solicitó una orden de retención temporal y medidas cautelares para proteger las obras.

A pesar de que la jueza federal asignada al caso denegó la solicitud de restricción temporal, se acordó que Bancrédito inspeccionaría la colección en un intento de resolver la disputa.

Sin embargo, el descubrimiento de la venta sin consentimiento ha llevado a nuevas acciones legales por parte de Bancrédito Holdings.

Como revela el documento, "el demandante no estaba informado sobre las ventas". E incluye un gráfico que muestra el flujo de fondos desde el 20 de abril de 2023 hasta el 16 de junio de 2023, para explicar que "no había forma de determinar que las obras de arte se habían vendido en ese momento, porque el saldo total de las cuentas bajó, no subió".

Gráfico incluido en la demanda de BANCRÉDITO HOLDING CORPORATION contra DRIVEN ADMINISTRATIVE SERVICES LLC, con número de caso 3:24-cv-01039-CVR.

Driven, que adquirió el control de la colección durante el proceso de liquidación de Bancrédito, habría justificado la venta para cubrir compromisos financieros con terceros. Sin embargo, Bancrédito argumenta que la venta era innecesaria, ya que tenía fondos suficientes para cubrir dichas obligaciones.

Entre las obras de arte, indica la demanda, hay una del famoso artista colombiano Fernando Botero: "El 22 de febrero de 2024, el abogado de Driven informó al Demandante los nombres de las dos piezas vendidas en mayo de 2023, una de las cuales era una pieza de Botero (“Ventas de Obra de Arte de mayo de 2023”). Driven no reveló los compradores de las ventas de obras de arte de mayo de 2023, pero luego informó al abogado que se vendieron por aproximadamente $1,1 millones (combinados)".

Añade: "Según la tasación de 2019, el Demandante estima que la obra de arte vale aproximadamente 22,5 millones de dólares. Esta valoración no toma en consideración acontecimientos recientes que sin duda han incrementado el valor de la obra, como el fallecimiento del famoso artista Fernando Botero, cuya obra constituye una parte sustancial de la colección".

La respuesta de Driven a la demanda está pendiente, con un plazo otorgado por la jueza federal Camille L. Vélez-Rive hasta el 5 de abril.

Mientras tanto, la situación se suma a una serie de disputas legales y acusaciones entre Julio Herrera Velutini y las autoridades financieras, incluyendo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), así como investigaciones sobre presuntas actividades políticas ilícitas.

