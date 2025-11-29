Derecha y centroderecha colombiana adelantan alianza imperativa para vencer al socialismo

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.

BOGOTÁ.- La derecha y la centroderecha colombiana se preparan para enfrentar al socialismo en las elecciones presidenciales de 2026 . El objetivo es lograr una gran coalición antipetrista con un candidato que venza al socialismo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, pidió más tiempo para la configuración de la opción de la derecha.“Nosotros tenemos que hacer las coaliciones, pero todo lleva su momento. Primero el candidato, los candidatos del partido, después la coalición. Pero la coalición no puede ser apresurada ni restringida”, puntualizó Uribe Vélez, durante un foro partidista el 23 de noviembre.

El expresidente indicó que la tarea antipetrista debe hacerse con paciencia para lograr “una coalición tan grande que permita que la democracia colombiana el año entrante se revitalice y no siga el actual gobierno de la destrucción”.

German Sahid, profesor de la Universidad del Rosario en Colombia, señala en entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS que evidentemente la derecha y centroderecha “tienen que juntarse para ganar”.Explica que en Colombia hay tres grandes grupos políticos: la centroizquierda, la centroderecha y derecha y el centro, que considera etéreo.

Afirmas que la centroizquierda y la centroderecha son consolidados y articulados en lo ideológico/partidista y con una masa electoral definida. Sobre el centro, el analista afirma que representa a líderes políticos que tienen una votación importante y se sienten cómodos yéndose para cualquier lado, según las cuotas clientelistas y burocráticas.

Sahid sostiene que una unión antipetrista resulta compleja porque es una coalición variopinta, especialmente en cuanto a los liderazgos políticos “y el liderazgo político en Colombia es bastante ególatra y egocentrista”. En este punto, el investigador resalta que existen coincidencias o conclusiones en la necesidad de unirse porque, de lo contrario, estarían perdiendo tiempo para una campaña más masiva.

“Además, ningún candidato de estos de centroderecha y derecha han despegado, el único que ha despegado es Abelardo de La Espriella y él no tiene ni partido político ni masa electoral partidista”, sostiene.

Germán Sahid señala que muchos precandidatos, que tienen entre 0,5 y 3% de aceptación, aspiran a capitalizar un poco más, liderar las encuestas y vender su apoyo al candidato que mejor ofrezca “redes clientelares o redes burocráticas”. Puntualiza que varios precandidatos están viendo que hay una diferenciación entre lo que marcan en las encuestas y la capacidad de incidencia en las redes sociales.

Añade que, en enero de 2026, deben cerrarse las listas de aspirantes al Congreso de la República. El profesor colombiano cree que el expresidente Uribe Vélez está siendo muy pragmático sobre la necesidad de la unión para imponerse sobre la izquierda. Agrega que el exmandatario “tiene que negociar o armonizar más bien con la gente dentro de su partido, con la gente de los otros partidos y con los outsiders”.

En este aspecto, califica como interesante la interacción entre los expresidentes Uribe Vélez, César Gaviria, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el expresidente Andrés Pastrana “que agrupan desde el centro, la centroderecha y la derecha, y pueden servir de paraguas para facilitar la coalición. Pero, evidentemente, no es fácil, porque hay que lidiar con muchos intereses regionales, partidarios, ideológicos, y personales”.

Los expresidentes Uribe Vélez y César Gaviria (Partido Liberal) anunciaron “una gran coalición por el futuro de Colombia” el pasado 31 de octubre. “Estamos organizándonos para reunir, efectivamente, una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su volumen electoral y sus candidatos”, dijo Gaviria.

Contra el proyecto comunista

Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, expresa en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que el objetivo es salir del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Señala que en el país hay un poder del Estado burocratizado, un desarrollo de gasto inusitado y mucha corrupción en las regiones de Colombia por parte de la administración Petro.

Añade que el proyecto político descansa sobre los grupos armados al margen de la ley, “que cada vez han ido penetrando malas instancias estatales”. Cadavid subraya que estas estructuras tienen gran ascendencia dentro del gobierno nacional.Apunta que el gran reto, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales de mayo, es enfrentar ese escenario.

El 24 de noviembre, Petro negó la presunta infiltración de una guerrilla en organismos de inteligencia y altos mandos del Ejército para evadir controles militares y comprar armas, según denunció una investigación periodística de la cadena Caracol.

El congresista Hernán Cadavid advierte que el petrismo busca “la consolidación del proyecto comunista en cabeza de un hombre que se formó en la Unión Soviética, hijo de un dirigente comunista como fue Manuel Cepeda Vargas. El candidato de Petro se llama Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), y su única gestión durante los últimos 10 o 12 años ha sido la persecución jurídica al expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Cree que hay un artífice de una coalición y un escenario político que unifique no solo a la derecha o la centroderecha, sino el espectro no petrista.“El gran tejedor de esa arquitectura, sin duda alguna, se llama Álvaro Uribe Vélez, quien después de la absolución de un largo proceso judicial corporado por el que hoy es precandidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, ha sido declarado inocente, absuelto. Eso ha brindado una gran posibilidad de que ya no esté dedicado a un proceso judicial, sino a la acción política”, puntualiza.

El congresista desataca que Uribe Vélez no está concentrado en los candidatos de su partido, el Centro Democrático, “sino en la conversación más amplia que permita que el día 8 de marzo haya una consulta donde también haya participación de otras fuerzas y el candidato que más sólido salga de allí será quien el lidere toda esa coalición para la primera vuelta presidencial”.

Cadavid sostiene que, si se tratara de la definición de un solo partido, pues el tema sería mucho más expedito, pero está en juego la concurrencia de muchos otros sectores políticos que tienen sus tiempos, sus definiciones.“Unos tienen el aval o acompañamiento de un partido político, otros están haciendo parte de un proceso de recolección de firmas ciudadanas que es otro mecanismo en Colombia para avalar una o inscribir una candidatura”, agrega.Subraya que tener un candidato único de la oposición para diciembre no es un asunto posible ni viable.

Además, señala que, con la reincorporación de la violencia política en Colombia, “poner un candidato de entrada también es arriesgarlo a la posibilidad de acción del terrorismo en su contra, es exponerlo a la violencia impune, como sucedió con el senador Miguel Uribe”.

El congresista Hernán Cadavid expresa que el abanderado ideal para vencer al petrismo debe contar con tres condiciones. Lo primero es la capacidad para no dejarse acompañar ni respaldar por lo vinculado con el gobierno actual.Como segunda condición indica que debe ser una persona capaz de adelantar lo que se propone, “porque Colombia ha naufragado en las propuestas y en el diagnóstico”. Y, como tercera condición, acota, debe ser capaz de hacer concurrir a todos los sectores necesarios “para ganarle al proyecto comunista que viene aceleradamente enquistándose en Colombia”.

Calendario electoral

De acuerdo con el calendario electoral, el 17 de diciembre vence el plazo para radicar firmas de apoyo ante la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).El 8 de marzo de 2026 serán las elecciones legislativas de Colombia para escoger a los miembros de las dos Cámaras del Congreso para el período 2026-2030.

Del 31 de enero al 13 de marzo de 2026 será la apertura oficial para la inscripción de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia.Para el 31 de mayo de 2026 está prevista la elección presidencial. En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, la segunda vuelta se realizará el 21 de junio.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, Infobae, CNN, W Radio, AFP