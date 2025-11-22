Detienen a siete escoltas de alcalde asesinado en México por presunta participación en el crimen

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre

MICHOACÁN.- Las autoridades de México anunciaron la detención de siete trabajadores del sector público por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán, durante un acto del Día de Muertos en el centro del municipio que gobernaba y tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los detenidos trabajaban como escoltas y, según la Fiscalía General de Michoacán, fueron aprehendidos "por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez".

Dentro de los detenidos se encuentra Ramón Ángel Álvarez, alias "R1", quien pasó 10 años en prisión (2012-2022) acusado por hasta cinco cargos de delincuencia organizada --por su presunta pertenencia al Cártel Jalisco Nueva Generación-- y secuestro, y al que las autoridades de seguridad mexicanas barajan ahora como posible autor intelectual del asesinato de Manzo, según el diario El Universal.

Estas detenciones se suman a la del líder del mismo CJNG, Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado", también como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde uruapense, tal y como comunicó la víspera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En el marco de esta investigación, se conoció también la identidad de otras dos personas involucradas en el asesinato de Carlos Manzo: Fernando Josué N. y Ramiro N., "hallados sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones", de acuerdo con García Harfuch.

Ambos mantuvieron contacto con Víctor Manuel N., el autor material de los disparos que acabaron con la vida del alcalde, unas horas antes del tiroteo y, seguidamente, del abatimiento del propio agresor.

El ataque contra el alcalde

El ataque contra el alcalde Carlos Manzo se produjo sobre las 20.10 horas (hora local) del pasado sábado 1 de noviembre, justo al terminar la inauguración del Festival de las Velas, según informó el responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió. También resultó herido otro político, Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro. La zona centro de Uruapan fue desalojada.

"En el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores; se logró la incautación de un arma corta de nueve milímetros, así como siete casquillos percutidos", apuntó Torres Piña.

Este asesinato ha sacudido la vida política de México, puesto que la oposición recuerda que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.

