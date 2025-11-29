domingo 30  de  noviembre 2025
EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

“Estados Unidos no respaldará gobiernos surgidos de estructuras vinculadas a corrupción, narcotráfico o conspiraciones políticas”, afirmó una fuente cercana al gobierno

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.

ORLANDO SIERRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Especial para Diario Las Américas

Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente filtrados, describen una presunta conspiración encabezada por Manuel “Mel” Zelaya para incriminar a líderes del Partido Nacional con el objetivo de consolidar el control político del país. La información, que llegó al equipo de Donald Trump semanas antes de su anuncio sobre un posible indulto, habría sido fundamental para revertir la narrativa instalada en Washington durante los últimos años.

Grupo IDEA alerta sobre "interferencias y amenazas" en la antesala electoral de Honduras
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido en Tegucigalpa, Honduras, por la presidenta izquierdista Xiomara Castro.
EEUU advierte: Maduro y sus narcoterroristas podrían tomar control de Honduras

Las investigaciones detallan que la operación habría utilizado testigos cuestionados y expedientes judiciales debilitados, manipulados o direccionados desde estructuras cercanas al poder. La trama, según los reportes, involucraba además un mecanismo de propaganda internacional “diseñado para presentar al Partido Nacional como un enemigo del Estado”.

Lo que más ha sorprendido a analistas estadounidenses es la presencia de Salvador Nasralla, actual candidato a la presidencia por el Partido Liberal, en los documentos. Lejos de aparecer como un opositor tradicional al clan Zelaya, los informes indican que Nasralla habría servido como validador público de la narrativa oficialista.

De acuerdo con las conclusiones del DOJ, el presentador y político “cumplió un rol esencial para ampliar la operación, facilitar el impacto electoral y presentar como legítimas acusaciones que, internamente, se sabía que provenían de una estructura manipulada”. El equipo de Trump, según fuentes republicanas, no dudó en señalarlo como “un caballo de Troya dentro de la oposición hondureña”.

En círculos diplomáticos ya se habla de que una eventual llegada de Nasralla o Rixi Moncada al poder significaría la ruptura de los puentes entre Washington y Tegucigalpa.

“Estados Unidos no respaldará gobiernos surgidos de estructuras vinculadas a corrupción, narcotráfico o conspiraciones políticas”, afirmó una fuente cercana al gobierno de los Estados Unidos.

Mientras tanto, en Honduras se multiplican las voces que exigen investigar:

• La participación directa del clan Zelaya,

• Los vínculos con carteles regionales,

• El presunto enriquecimiento ilícito documentado por organismos independientes.

El indulto firmado por Trump podría ser apenas el comienzo de una reconfiguración política de alto impacto en Centroamérica.

