Video de exmilitar venezolano asesinado en Chile expone debilidades del chavismo

MIAMI - Un nuevo video del exsuboficial venezolano , Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile, ha salido a la luz en el que expresó las debilidades del régimen de Nicolás Maduro, y que a pesar de tener los recursos provenientes del narcotráfico y de la corrupción eso no les "garantiza la permanencia en el poder".

En el video, el exmilitar y expreso político del chavismo asegura que lo que sí le garantiza la permanencia en el poder a Maduro, es una oposición débil y fácil de manipular.

El video ha sido diseminado en las redes sociales, pero se desconoce la fecha exacta en que lo grabó. En el mismo enumera los recursos con los que cuenta el chavismo, pero advirtió que eso no les garantizará la permanencia indefinida en el poder.

"No son fuertes y se desviven por no dejar evidencia en éste punto. Tienen la capacidad logística, tienen el dinero de todas las obras que nunca se hicieron en el país, tienen el dinero de corrupción de todas la misiones, tienen el dinero del tráfico y venta de drogas, tienen el dinero de los recursos naturales, tienen el apoyo de los países con este mismo perfil, Rusia, China, Corea del Norte, Qatar e Irán; pero todo esto antes nombrado, no les garantiza la permanencia en el poder", afirmó.

Seguidamente describió lo que a su juicio le garantiza al chavismo la usurpación y el control de las instituciones del Estado. "Lo que sí les garantiza la permanencia en el poder es una oposición débil, fácil de manipular, que camine al ritmo que ellos le tocan, y que cumplan con las condiciones que ellos ponen en el tablero, esto sí les garantiza su estadía indefinida en el poder, por eso a lo contrario a estas dos fuerzas, tiranía y oposición, es totalmente incoherente sus planes y debe ser eliminado", afirmó el suboficial en retiro.

Investigación del caso

Las autoridades encargadas de la investigación no han establecido autoría intelectual del crimen, hay tres sospechosos del secuestro y posterior asesinato, dos de los cuales huyeron de Chile según los investigadores.

El único procesado es un joven de 17 años de edad quien habría participado como “cuidador” del sitio durante el plagio. Las autoridades judiciales no descartan el móvil político.

Los familiares del teniente venezolano Roland Ojeda denunciaron el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano refugiado en Chile, ante la Corte Penal Internacional, CPI, que instruye causas por delitos de lesa humanidad contra Venezuela encarnada en funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien asiste a la familia de Ojeda, presentó elementos recabados para que se investigue “hasta sus últimas consecuencias” el crimen no termina de ser aclarado por las autoridades judiciales de Chile que investigan el caso.

