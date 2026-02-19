Gus Ormo presenta "Desde ayer", sencillo promocional de "Alquimia"

MIAMI.- El cantautor venezolano Gus Ormo estrenó el sencillo Desde ayer, una balada que invita a creer en el amor y dejarse llevar por los sentimientos que florecen al instante de conectar con una persona. La pieza, con una melodía marcada de piano , vino a su mente tras un encuentro trascendental de su vida.

“Nace de esos sentimientos que surgen desde el primer momento que tienes con una persona y queda impregnado su olor, sus pensamientos. Escribí una línea que dice: ‘y no sé qué me está pasando, probablemente es que me esté enamorando’. Es una frase muy poderosa y está en todos nosotros, en esa conexión de cuando conocemos personas y nos invaden esos sentimientos que llevan esa carga de pasión que lleva ese despertar de sentimientos, ternura y fuego que me caracteriza en la interpretación”, dijo en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Estoy muy contento de entregarles Desde ayer ahora a todos ustedes”, agregó emocionado.

Producción

El trabajo, que forma parte de su último proyecto discográfico, Alquimia, cuenta con la participación del maestro Ed Calle, saxofonista ganador del Grammy, y Manuel Gámez, pianista, compositor y arreglista.

“Estoy súper orgulloso de haber trabajado con maestros y amigos que se fusionaron con mi energía, con mis letras y con mi pasión, y dan ese viaje de emoción en cada una de las canciones”.

“El maestro Ed Calle, que me acompaña en el saxofón, y Manuel Gámez lograron fusionarse en una balada íntima, elegante y real”, agregó.

Al momento de concebir la pieza, Gus no tenía planteado trabajar con ambos maestros. Reconoce que fue el universo que lo llevó hasta estos dos músicos, una experiencia que califica como enriquecedora.

“La vida te va llevando con las personas indicadas que vibran con tu misma frecuencia. Siempre he mostrado autenticidad en mis letras y en mi música, y se fusionaron conmigo para entregar un material de extrema calidad y será un aire fresco para todos los oídos”.

La pieza cuenta con un video musical en el que el piano es el protagonista, pues como el mismo artista describe: “Todo nace del piano”.

“Soy pianista y guitarrista, y me llevo mucho con las melodías del piano para fusionarlo con mis letras, y esa mañana que interrumpió esa persona en mi mente, me paré y toqué esa melodía. Siempre el piano es bien particular en mis composiciones y lleva mi ternura y mi nobleza, fusionado con otros maestros y otros instrumentos como el pop-rock. Pero el piano es donde yo expreso todos los matices más sensuales y románticos y es un match en mis letras”.

"Alquimia"

Si bien Desde ayer es el sencillo promocional del proyecto, Gus reflexiona sobre la totalidad del álbum y expone que fueron ocho años en los que estuvo trabajando en este nuevo material.

No obstante, aunque algunos puedan considerar que casi una década es demasiado tiempo, para este cantautor fue una etapa marcada por el agradecimiento.

“Afortunadamente estuve preparando el material ocho años. Y digo afortunadamente porque lo disfruté al máximo junto a grandes maestros y sabiendo lo que les iba a entregar a ustedes”.

“Estoy súper orgulloso de esta música de calidad y con sentimiento. Fueron ocho años de sembrar amor y ahora quiero cosechar amor en los corazones. Está hecho con amor y estilo para ustedes”, agregó.

El material ha sido recibido por sus seguidores con cariño, y agradece el apoyo y los millones de comentarios que le han dejado en sus plataformas.

“Desde el primer instante hubo conexión. Han conectado con esta esencia y sienten la autenticidad de mis sentimientos. Yo feliz de esta conexión y que empiecen a disfrutar de mi música”.

“Desde ayer ha despertado mucho fuego y pasión en todos. Hay personas que hemos tenido experiencias y a veces nos cerramos, pero este tema es una oportunidad para sentir ese fuego de volver a creer en el amor. Con matices para tocar su fibra”.

El venezolano asegura que en esta etapa se presenta con la misma autenticidad que lo ha caracterizado siempre, pero: “con ese plus en mi proyección y en el equipo que me acompaña, donde hicimos una fusión alquímica, mágica para entregarles a ustedes todos los sentimientos a flor de piel que llevo, sensualidad, romántico y ternura”.

Gus Ormo se concentra en este momento en la promoción de su álbum, al tiempo que disfruta la conexión que esta etapa le deja.

“Me tomo muy en serio cómo forjé el proyecto y cómo lo están recibiendo ustedes. Les doy un cariño tan especial y ahora a disfrutar el momento invitándolos a que se conecten con él”.