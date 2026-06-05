Viuda afirma que Fiscalía investiga como "crimen de Estado" el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

BOGOTÁ — María Claudia Tarazona, viuda del senador colombiano y candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien murió en agosto del año pasado tras ser herido en un atentado en Bogotá dos meses antes, aseguró este viernes que la Fiscalía investiga si el asesinato de su esposo fue un crimen de Estado.

"Yo creo que vamos a saber si esto fue o no un crimen de Estado; es una teoría que la Fiscalía tiene y que no descartamos", dijo Tarazona en una entrevista con Blu Radio en la que señaló que ayer se reunió con "el equipo especializado de investigación" para hacer "un mapa" del caso.

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La viuda del político manifestó que "el gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel", quien era miembro del partido conservador Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Gobierno "dio la orden"

Al acercarse el primer aniversario del atentado, Tarazona señaló que el Gobierno "dio la orden" e incluso un representante del Ejecutivo, cuya identidad no reveló, se reunió con los criminales que asesinaron a su marido.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó a Uribe Turbay.

La FARC detrás del crimen

Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", uno de los condenados, dijo en el juicio que "el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

Por esa razón, en marzo pasado las autoridades ordenaron la captura de siete jefes de la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, por su implicación en el magnicidio.

La viuda del político conservador señaló que parte del dinero con el que se pagó el asesinato "salió de Venezuela", donde supuestamente se refugian los líderes de la Segunda Marquetalia, aunque advirtió que hasta que "no haya otras capturas" no recibirán "más información".

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, señaló en marzo que el magnicidio "no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructural que involucró tanto a una red delictiva urbana controlada y que operó como un 'outsourcing', un grupo armado organizado residual, que es la Segunda Marquetalia", una disidencia que dejó de negociar la paz con el Gobierno en noviembre de 2024.

FUENTE: Con información de EFE