viernes 5  de  junio 2026
COLOMBIA

Viuda afirma que Fiscalía investiga como "crimen de Estado" el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

"Yo creo que vamos a saber si esto fue o no un crimen de Estado; es una teoría que la Fiscalía tiene y que no descartamos", dijo María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — María Claudia Tarazona, viuda del senador colombiano y candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien murió en agosto del año pasado tras ser herido en un atentado en Bogotá dos meses antes, aseguró este viernes que la Fiscalía investiga si el asesinato de su esposo fue un crimen de Estado.

"Yo creo que vamos a saber si esto fue o no un crimen de Estado; es una teoría que la Fiscalía tiene y que no descartamos", dijo Tarazona en una entrevista con Blu Radio en la que señaló que ayer se reunió con "el equipo especializado de investigación" para hacer "un mapa" del caso.

Lee además
Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

La Unión Europea respalda la legitimidad de las elecciones en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha aumentado el gasto público.
COLOMBIA

Advierten qué pasará si el Petrismo se mantiene en el poder en Colombia

La viuda del político manifestó que "el gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel", quien era miembro del partido conservador Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Gobierno "dio la orden"

Al acercarse el primer aniversario del atentado, Tarazona señaló que el Gobierno "dio la orden" e incluso un representante del Ejecutivo, cuya identidad no reveló, se reunió con los criminales que asesinaron a su marido.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó a Uribe Turbay.

La FARC detrás del crimen

Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", uno de los condenados, dijo en el juicio que "el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

Por esa razón, en marzo pasado las autoridades ordenaron la captura de siete jefes de la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, por su implicación en el magnicidio.

La viuda del político conservador señaló que parte del dinero con el que se pagó el asesinato "salió de Venezuela", donde supuestamente se refugian los líderes de la Segunda Marquetalia, aunque advirtió que hasta que "no haya otras capturas" no recibirán "más información".

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, señaló en marzo que el magnicidio "no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructural que involucró tanto a una red delictiva urbana controlada y que operó como un 'outsourcing', un grupo armado organizado residual, que es la Segunda Marquetalia", una disidencia que dejó de negociar la paz con el Gobierno en noviembre de 2024.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU amenaza con retirar visas a quienes manipulen las elecciones en Colombia

Hija de líder indígena asegura que la muerte de su padre evidencia la represión en Nicaragua

Cuba autorizó a empresa española comercializar equipos energéticos y eléctricos, desafía a EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
Seguridad electoral

Senado rechaza iniciativa de ley respaldada por Trump que exige identificación a votantes

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Hugo Chávez y su hija María Gabriela (Cortesía)
VENEZUELA

El "legado" de Hugo Chávez: ¿María Gabriela, la sucesora de Delcy Rodríguez?

Te puede interesar

 Personas transitan frente a un hotel este miércoles, en La Habana (Cuba).
MEDIDAS

EEUU pone fin a periodo de gracia para que empresas rompan con Cuba sin represalias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Juez invalida política de Trump que pausó proceso migratorio y de asilo a extranjeros de 39 países

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.
PROCESO PENAL

Nicolás Maduro contrata a abogada experta en descalificar a testigos en causas penales

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida