La Unión Europea respalda la legitimidad de las elecciones en Colombia

En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje

Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

BOGOTÁ - La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) concluyó que la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el domingo en Colombia se desarrolló de forma "transparente", "pluralista" y "competitiva", desmarcándose de las denuncias de fraude formuladas por el presidente Gustavo Petro tras los comicios.

El jefe de la misión, el eurodiputado español Esteban González Pons, afirmó durante una rueda de prensa que el proceso electoral cumplió con los estándares democráticos y destacó la capacidad del país para celebrar elecciones en medio de un escenario de polarización política y desafíos de seguridad.

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“Una vez más, Colombia ha dado una lección de democracia”, expresó González Pons al presentar las conclusiones preliminares de la misión europea.

Observadores avalan el proceso electoral

El representante europeo señaló que, pese a la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones y a los cuestionamientos formulados contra el sistema electoral, la jornada se desarrolló con normalidad en todo el territorio nacional.

La misión desplegó 143 observadores procedentes de 24 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá, quienes supervisaron distintas etapas del proceso.

Según el informe preliminar, los observadores calificaron las diferentes fases de la elección como transparentes, ordenadas y fluidas, y constataron que los representantes de las distintas candidaturas pudieron ejercer sus funciones sin restricciones.

González Pons también destacó el nivel de participación ciudadana, que alcanzó el 58%, una de las cifras más elevadas registradas en elecciones presidenciales recientes.

La misión describió la contienda como pluralista y competitiva, tras una primera vuelta que dejó como finalistas al candidato conservador Abelardo de la Espriella y al candidato de izquierda Iván Cepeda, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Respaldo a la institucionalidad electoral

El vicepresidente del Parlamento Europeo aseguró además que las organizaciones políticas tuvieron acceso a los mecanismos de verificación de resultados y no presentaron objeciones formales que pusieran en duda la integridad del escrutinio.

“Todos los candidatos han podido comprobar la regularidad del procesamiento de los resultados”, afirmó.

Por su parte, la eurodiputada Leire Pajín, quien encabeza la delegación del Parlamento Europeo integrada en la misión, expresó su confianza en que la segunda vuelta se desarrolle de manera pacífica y con pleno respeto a la voluntad popular.

Petro insiste en denuncias de fraude

Las conclusiones de la misión europea contrastan con las acusaciones formuladas por el presidente izquierdista Gustavo Petro, quien denunció supuestas irregularidades en el proceso electoral y aseguró contar con evidencias de un presunto fraude.

El mandatario sostuvo que existen diferencias entre el censo oficial y los registros utilizados en el sistema de preconteo, además de inconsistencias relacionadas con el número de puestos y mesas de votación.

Según Petro, más de 885,000 cédulas aparecerían en una base de datos distinta a la registrada oficialmente y existirían alrededor de 5,300 mesas con niveles de votación que, a su juicio, requieren explicación.

El presidente vinculó esas presuntas anomalías con la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la primera vuelta.

Sin embargo, hasta el momento las denuncias del mandatario no han sido respaldadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ni por el propio Cepeda, quien no ha cuestionado oficialmente los resultados anunciados por las autoridades electorales.

FUENTE: Con información de Europa Press