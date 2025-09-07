Aryna Sabalenka campeona del US Open 2025: primer bicampeonato desde Serena Williams

La bielorrusa Aryna Sabalenka posa con el trofeo después de derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova durante su partido final de tenis individual femenino en el día catorce del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 6 de septiembre de 2025.

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka , revalidó su título en el US Open 2025 tras vencer en la final a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3, 7-6(3).

Con este triunfo, la bielorrusa suma su cuarto Grand Slam —todos en pista dura— y se convierte en la primera mujer que gana el torneo en dos años consecutivos desde Serena Williams hace más de una década.

Sabalenka, de 27 años, mostró su potencia habitual y mantuvo la calma en los momentos decisivos. Pese a desperdiciar una oportunidad de cerrar el partido con su servicio en el 5-4 del segundo set, la actual número uno del ranking WTA reaccionó con carácter y se llevó el desempate para coronarse en el Arthur Ashe Stadium.

sabalenjaswiatek.jpg La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros de París, el 5 de junio de 2025. AFP / Dimitar DILKOFF

La victoria también tiene un sabor especial: Sabalenka evitó convertirse en la primera jugadora desde 2006 en perder tres finales de Grand Slam en una misma temporada, tras sus caídas ante Madison Keys en el Abierto de Australia y Coco Gauff en Roland Garros.

Por su parte, Anisimova, que venía de eliminar a Iga Swiatek en cuartos de final, disputaba su primera final de US Open. Aunque mostró un gran nivel, no pudo con la experiencia y la fuerza de Sabalenka, que sigue consolidando su hegemonía en el tenis femenino.