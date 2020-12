Libra: Predicciones para el 2021

La autenticidad y la autovalidación son algunos de los temas principales para ti en el 2021. Como Libra, a menudo sabes qué decir y hacer para mantener, sin embargo, con Saturno y Urano en cuclillas entre sí el 17 de febrero, el 14 de junio y el 24 de diciembre, puedes esperar someterte a algunas experiencias importantes este año, ya sea a través de tus actividades creativas o al ser empujado a liberarte de lazos emocionales insalubres. Con la ayuda de Júpiter, podrías tener algo de suerte en el departamento del amor. Aun así, con Saturno en la mezcla, es probable que estés buscando una conexión más adulta con alguien con quien realmente puedas ser tú mismo. También es posible puedas estar dando la bienvenida a un niño en tu familia.

El progreso que realices este año estará influenciado en gran medida por los eclipses que aterricen en tu casa la de Información y la Filosofía. Los Eclipses Lunares y Solares en Sagitario (26 de mayo y 4 de diciembre, respectivamente) pueden ayudarte a cambiar tu forma de pensar y relacionarte con el mundo que te rodea. Es posible que te empujen a abrir tu mente y dejar de en medio lo que crees que sabes a cambio de nueva información, nuevas habilidades y conexiones con nuevas personas.

El 19 de noviembre, habrá otro impactante Eclipse Lunar, aunque esta vez en Tauro, bajo la influencia de este eclipse, te empujarán a enfrentar cualquier cosa que hayas estado evitando para que finalmente puedas salir de un vínculo insalubre o tóxico. En términos de recursos financieros, este eclipse puede ayudarte a librarte de las deudas que puedas tener, además de ayudarte a superar cualquier temor que tengas sobre la falta y la escasez.

Un tiempo de oportunidades en todo los aspectos se avecinan para Libra en el 2021. Es momento de confiar plenamente en ti mismo y atreverte a dar rienda suelta a todos aquellos proyectos que por diferentes razones venías postergando de años anteriores. Los Libra son capaces de realizar todo aquello que sueñan y este año podrán comprobarlo. Marte en tu signo de mediados de septiembre a octubre, y esto es por lo general un momento en el que experimentarás un gran impulso en la energía y el impulso para perseguir lo que uno desea, te dará el empuje para iniciar nuevos proyectos y empresas, estarás más entusiasta y emocionado. Mercurio también estará retrógrado en tu signo de finales de septiembre a mediados de octubre, y estarás obligado a lidiar con Mercurio porque hará que te sientas estresado, tienes que tratar de ser más paciente con los demás y contigo. Con los dos emparejados, este puede ser un momento fantástico para una segunda oportunidad con algo, uno de los mejores momentos de tu vida probablemente. ¿Con qué querías otra oportunidad? Una relación, un trabajo, un objetivo, cualquier cosa. Este puede ser el momento perfecto para que vayas por ello. Una característica de los Libra es su gran capacidad de sociabilizar y este año será muy favorable para ello. Reuniones, fiestas, nuevas actividades que gravitarán a tu vida personas muy afines a tus gustos, alegrarán la vida de Libra y la colmarán de afectos. Puede que en algunos momentos el hecho de estar tan concentrado en tu vida laboral y profesional te distancie un poco de tus amistades. Pero sólo serán breves etapas en las deberás estar muy enfocado en ti mismo y en tus proyectos. Pasado el momento, volverás a celebrar y a reunirte con tus amistades tal como te gusta, para compartir tus éxitos y todas las alegrías que te depara el 2021. Venus tu regente, retrógrada la segunda quincena de diciembre para terminar 2021 y entrar en el 2022, y esto también puede frustrarte, aunque de maneras más sutiles que el Mercurio retrógrado. Aun así, es posible que debas ser más consciente más adelante en el año y debes de darte mucho tiempo para hacer las cosas, ser más suave contigo mismo y no exigir tanta perfección, y ser más comprensivo con los demás.

Amor

Urano pasará todo el 2021 en tu sector de la intimidad, y Marte estará con Urano desde principios de enero a febrero. Esto puede abrirte a nuevas formas de mejorar tus conexiones íntimas, y es posible que quieras explorar formas poco convencionales de fortalecer tus lazos emocionales. Es posible que también te atraigas más a las personas que son diferentes de tu "tipo" habitual, si eres soltero. Saturno pasará todo el 2021 en tu zona del amor, y Júpiter está con Saturno durante la mayor parte del año. Este es un momento en el que puedes tomarte más en serio las relaciones amorosas, y puedes tomar el amor mucho más en serio. Esto puede significar que algunas relaciones se dejan ir porque reconoces que no son buenas para ti y no se pueden salvar, mientras que otras obtienen más de tu devoción porque son saludables y contribuyen a tu vida. Algunos pueden estar en el medio, y hay que tomar decisiones sobre si debes o no poner el tiempo y el esfuerzo para mejorarlos. Si estás en una relación, tal vez quieras fortalecer tus lazos y comprometerte más con tu pareja. Mercurio retrógrada en este sector la mayor parte de febrero, y esto puede sacar a la vista algunos problemas de amor que no has sido plenamente consciente y necesitas abordar. También puede traer de vuelta viejos y amores.

Dinero

Marte estará en tu área de la profesión de finales de abril a mediados de junio, y puedes sentirte más ambicioso e impulsado a tener éxito. Puedes llegar a nuevas metas, trabajar en planes a largo plazo y obtener consejos de aquellos en quienes confías y respetas. Podrías alcanzar algo grande, paso a paso progresarás y obtendrás reconocimiento por todo lo que has hecho, especialmente con algo que empezaste hace de 12-18 meses. Neptuno permanece en tu sector del trabajo todo el 2021, y esto puede hacer que necesites hacer un trabajo que te haga sentir espiritualmente realizado. Sin una conexión espiritual y emocional con lo que haces, es posible que carezcas de amor por él y tengas poca concentración. Júpiter se une a Neptuno en este sector brevemente de mediados de mayo a julio, y esto puede darte más oportunidades para que persigas el trabajo que deseas hacer.

Marte transita por tu sector financiero de noviembre a mediados de diciembre, este puede ser un momento en el que decidas asumir un trabajo adicional para ganar más dinero. Trabaja para ser más inteligente, y no seas demasiado impulsivo. El dinero extra llegará como consecuencia de tu trabajo y compromiso y te permitirá darte gustos que hacía tiempo esperabas concretar.

Salud

Será un año positivo en esta área . El mejor consejo es que trates expresar las emociones, permitas que la energía fluya y no quieras tapar el sol con la mano. Esto apunta a que muchas veces Libra calla lo que piensa o siente para no lastimar u ofender a otros y esto acaba siendo perjudicial para su salud. Debes expresar exactamente lo que sientes. Recuerda que permitirse la tristeza, el enojo o incluso la apatía, es la forma ideal de que todas esas emociones salgan y no se transformen en aflicciones físicas que en muchos casos se expresan en forma de alergias, problemas respiratorios y padecimientos digestivos. El deporte, la alimentación equilibrada y las horas de descanso necesarias para restablecer energías, son los secretos que aseguran una salud magnífica.

Familia y Hogar

Plutón permanece en tu hogar y sector familiar todo el 2021, y puedes seguir haciendo grandes transformaciones de tu vida familiar. Puedes centrarte en hacer tu vida en casa sólida y segura, y puedes terminar enfrentándote a algunos problemas profundamente arraigados que han estado allí durante mucho tiempo, pero necesitan ser sacados a la superficie.

Esto puede hacerse más evidente con Venus retrógrada en este sector la segunda quincena de diciembre para terminar el año, y los problemas que han estado presentes se vuelven más pronunciados, mientras que los problemas que no has sido tan consciente pueden empezar a rebrotar

Un eclipse lunar ocurre en esta área el 26 de mayo, y puedes organizar tus ideas y planes.

Carta del Tarot

La Emperatriz: Es una respuesta afirmativa a las ideas que se han puesto en marcha. Representa el nacimiento de una nueva idea, un producto, o una nueva forma de ser. Nuevos proyectos se llevarán a cabo y resultarán en el éxito de todos tus proyectos e intereses. Este arcano saca a la luz esas ideas que han ido creciendo y desarrollándose en tu interior.

Amuleto

Una pirámide dorada, con el ojo de Horus.

Números de Suerte

7, 11, 18, 23, 29, 42

Ritual para el Amor

Necesitas:

- Aceite de almendras

- 7 gotas de aceite de limón

- 7 hojas de albahaca

- 7 semillas de manzana

- 7 semillas de mandarina

- 1 pomo chiquito de cristal oscuro

Debes mezclar en una fuentecita de cristal todos los aceites con una cuchara de madera. Después agregas las hojas de albahaca y las semillas de mandarina y manzana trituradas. Dejas reposar la mezcla al exterior durante una noche de Luna Llena. Al siguiente día cuelas la preparación y la echas en un frasco oscuro de cristal con tapa. Es de uso personal.

Ritual para el Dinero

Consigue una maceta mediana de barro y la pintas de color verde. En el fondo pones un poco de mirra, una moneda y unas gotitas de aceite de oliva. Cúbrelo con una capa de tierra y colocas semillas de tu planta favorita. Añades canela y más tierra. Debes tenerla en el comedor de tu casa y regarla para que crezca.

Runa que te Acompaña

Eihwaz

En este momento cuentas con la solidez y la estabilidad necesarias para actuar. Si es así, es un momento excelente para conseguir lo que te propongas. Esta runa anuncia un cambio que se avecina, o la necesidad de un cambio positivo, o bien que los cambios se adelantaron.

Estos cambios pueden ser nuevos entornos, una nueva forma de ver una relación, una manera diferente de relacionarnos con nosotros mismos en soledad, cambios laborales o movimientos físicos para mejor.

La imagen de esta runa responde a las tres partes de un árbol. Su tronco, a través de la línea vertical que traza. La parte superior, representante de la copa. Por último las raíces, dibujadas en la parte inferior.

En ese sentido, este símbolo rúnico remite a la importancia de integrar en un todo nuestras líneas vitales. La aceptación del pasado, estar preparado para el presente y apuntar hacia el futuro.