Parlamento chavista aprueba ley de amnistía que excluye a "sospechosos" de promover acciones armadas

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

CARACAS — El parlamento chavista de Venezuela aprobó este jueves en la segunda discusión la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un proyecto que excluye de sus beneficios a personas acusadas de promover "acciones armadas" contra el país y que, según expertos y organizaciones de derechos humanos, no garantiza la liberación plena de todos los presos políticos ni el cierre definitivo de causas judiciales.

El texto debatido establece que quedarán fuera de la amnistía quienes “se encuentren o puedan ser procesados o condenados por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela”, incluso cuando dichas acciones sean atribuidas a Estados, corporaciones o personas extranjeras, reza el texto.

Según Jorge Rodríguez, la Ley de Amnistía sería publicada en Gaceta Oficial este mismo jueves 19 de febrero.

Señalamientos políticos y exclusiones

Desde el oficialismo, dirigentes del chavismo han acusado en reiteradas oportunidades a figuras opositoras como la Nobel de la Paz María Corina Machado y al opositor Leopoldo López de promover intervenciones extranjeras contra Venezuela. Ambos dirigentes han rechazado públicamente estas acusaciones. Sin embargo, la redacción del articulado abre la puerta a interpretaciones amplias que, según especialistas, podrían dejar fuera de la amnistía a sectores relevantes de la disidencia política.

Debate en un Parlamento controlado por el chavismo

La sesión fue encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la cabecilla encargada del país, Delcy Rodríguez, quien solicitó formalmente la elaboración del proyecto en enero pasado. La iniciativa, compuesta por 13 artículos, fue aprobada por unanimidad en primera discusión.

Recientemente, organizaciones de derechos humanos advierten que la ley no beneficiaría a la totalidad de los presos políticos ni a las más de 11.000 personas que continúan registradas como perseguidas, muchas de ellas en el exilio. Tampoco establecería garantías claras para el cese de procesos judiciales ni para el fin de prácticas consideradas violatorias de derechos fundamentales.

Amnistía parcial y liberaciones condicionadas

En los últimos meses, algunos presos políticos han sido excarcelados bajo medidas restrictivas, como arresto domiciliario, uso de grilletes electrónicos y con causas penales aún abiertas. Defensores de derechos humanos sostienen que este esquema convierte la excarcelación en una medida administrativa reversible y no en una liberación efectiva.

Asimismo, han denunciado la detención de adolescentes acusados de delitos como traición a la patria y terrorismo, cargos que contemplan penas de hasta 30 años de prisión, lo que refuerza las dudas sobre el alcance real de la ley y su compatibilidad con estándares internacionales.

Transparencia

Asimismo, juristas, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones civiles han comenzado a presentar observaciones al proyecto, uno de varios borradores que, según denuncian, ha circulado sin un proceso transparente de consulta pública.

Mientras el Parlamento se encamina a la sanción definitiva del texto, sectores de la sociedad civil insisten en que Venezuela necesita una amnistía integral, que garantice libertad plena, cierre de causas judiciales y un marco de justicia que permita avanzar hacia una verdadera convivencia democrática sin impunidad.

Ley amnistia 2da discusion

Huelga de hambre

La huelga de hambre iniciada por familiares de presos políticos en Venezuela finalizó este jueves, luego de que el parlamento chavista aprobara la ley de amnistía general que los manifestantes esperan se traduzca en liberaciones masivas y efectivas.

La protesta comenzó el 14 de febrero y fue sostenida por diez mujeres frente a los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, conocidos como Zona 7, donde los familiares mantienen un campamento desde enero, cuando se anunciaron los primeros procesos de excarcelación.

Durante los casi seis días de ayuno, los familiares siguieron la sesión de la Asamblea Nacional desde el lugar de la protesta y reiteraron su exigencia de libertad plena para los detenidos. Aunque 448 personas han sido excarceladas hasta ahora, todas recibieron medidas de libertad condicional y mantienen causas judiciales abiertas, una situación que activistas y organizaciones de derechos humanos consideran incompatible con una amnistía real.

Jorge Rodríguez, prometió hace dos semanas la liberación de los presos cuyos familiares mantenían la huelga de hambre. Desde entonces, 17 personas fueron excarceladas. Pese al levantamiento de la protesta, los familiares advirtieron que se mantendrán en alerta hasta que la ley se traduzca en la liberación definitiva de todos los presos políticos.

Artículos claves

En el marco de la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el Parlamento chavista aprobó los artículos 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16, disposiciones que definen los requisitos para acceder al beneficio, las exclusiones por tipo de delito, los efectos jurídicos de la amnistía, los mecanismos de ejecución y las consecuencias legales en caso de reincidencia tras su entrada en vigencia

Artículo 7 – Amnistía para personas en el exilio

Este artículo regula cómo pueden acceder al beneficio quienes se encuentran fuera de Venezuela. Tras las modificaciones aprobadas, ya no están obligados a presentarse de inmediato ante los tribunales. Ahora pueden tramitar la solicitud mediante un abogado o representante legal, lo que reduce el riesgo de detención al regresar al país. Sin embargo, el texto mantiene la exigencia de una comparecencia posterior ante el juez para la concesión formal de la amnistía, lo que genera dudas entre activistas sobre las garantías reales de seguridad jurídica.

Artículo 8 – Exclusión de militares por rebelión

El artículo 8 deja expresamente fuera de la amnistía a los militares señalados por el presunto delito de rebelión. Esta exclusión afecta a oficiales detenidos o perseguidos por su vinculación con acciones consideradas insurreccionales por el régimen, y refuerza la lectura de que la ley no tiene un alcance universal ni cubre a todos los actores políticos o institucionales involucrados en conflictos con el poder.

Artículo 9 – Delitos no amnistiables

Este artículo fija los límites materiales de la ley al excluir delitos considerados graves, como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, narcotráfico y delitos de corrupción. También incorpora una cláusula amplia que deja fuera a quienes sean acusados de promover o participar en acciones armadas contra la soberanía nacional con apoyo extranjero, una formulación que ha generado críticas por su amplitud y posible uso discrecional.

Artículo 10 – Efectos jurídicos de la amnistía

El artículo 10 establece que la concesión de la amnistía extingue las acciones penales, civiles y disciplinarias vinculadas a los hechos amnistiados, independientemente de la fase del proceso. Además, ordena el cese de medidas de coerción personal, como arresto domiciliario o presentación periódica, así como la anulación de solicitudes de extradición. Este artículo es clave porque define si la amnistía implica libertad plena o solo una suspensión condicionada.

Artículo 14 – Eliminación de antecedentes y registros

Este artículo obliga a los órganos administrativos, policiales y militares a borrar los registros y antecedentes de las personas beneficiadas por la amnistía. También dispone la cancelación de alertas o solicitudes de captura en el extranjero, un punto relevante para exiliados que figuran en sistemas de búsqueda internacional.

Artículo 15 – Comisión de seguimiento

El artículo 15 crea una comisión especial de la Asamblea Nacional encargada de supervisar la aplicación de la ley. Esta instancia podrá coordinar con órganos del sistema de justicia y apoyarse en expertos para evaluar casos y recomendar medidas alternativas que permitan cumplir los objetivos de la amnistía. Críticos advierten que su eficacia dependerá de la independencia real del sistema judicial.

Artículo 16 – Reincidencia

Finalmente, el artículo 16 establece que cualquier delito cometido después de la entrada en vigencia de la ley será procesado conforme a la legislación ordinaria, sin posibilidad de acogerse nuevamente a la amnistía. Este artículo busca dejar claro que el beneficio no cubre hechos posteriores ni protege frente a nuevas imputaciones.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA/EFE/La Patilla