Bad Bunny hace historia al alcanzar el No. 1 en Latin Airplay con "EoO"

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

MIAMI.- Bad Bunny vuelve a hacer historia en la música latina. Su más reciente sencillo, EoO, alcanzó el primer lugar en la lista Latin Airplay de Billboard , convirtiéndose en su vigésimo tema en lograr esta posición. Con este nuevo hito, el artista puertorriqueño reafirma su estatus como uno de los intérpretes más influyentes y exitosos de la última década.

EoO marca un retorno de Bad Bunny al reguetón más clásico, con un ritmo contagioso que recuerda a la era dorada del género y guiños a exponentes que marcaron su juventud, como Héctor & Tito o Don Omar. La producción combina percusiones intensas, letras directas y la energía característica que ha convertido a Benito Martínez en un fenómeno global.

La canción no solo ha conquistado emisoras de todo el continente, sino que ha generado un fuerte impacto en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones en apenas semanas. En Puerto Rico, EoO se ha mantenido como una de las más solicitadas en la radio y en listas de reproducción urbanas.

Con este nuevo número uno, Bad Bunny se coloca entre los pocos artistas que han alcanzado 20 o más lideratos en Latin Airplay, una lista que refleja la popularidad radial en todo el mercado latino de Estados Unidos. Su dominio en las listas no es nuevo, en años anteriores ha encabezado rankings con éxitos como Dákiti, Moscow Mule, Tití Me Preguntó y Mía.

Momento clave

El logro de EoO llega además en un momento clave para su carrera. Su más reciente álbum ha liderado el Top Latin Albums de Billboard y varios de sus sencillos se mantienen entre los más escuchados a nivel global.

Desde su debut en 2016, Bad Bunny ha roto barreras lingüísticas y culturales, llevando la música urbana latina a escenarios y audiencias antes impensadas. Ha encabezado festivales internacionales, colaborado con artistas de diversos géneros y transformado las reglas del mercado musical, manteniendo una conexión genuina con su base de fans.

Con EoO, el Bad Bunny demuestra que, incluso en lo más alto, sigue apostando por sus raíces y por un sonido que conecta con las calles y las pistas de baile, consolidando un legado que sigue en construcción.