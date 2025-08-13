miércoles 13  de  agosto 2025
Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

Dana White, presidente de la UFC, ratificó este martes el anuncio de Donald Trump hace algunas semanas de que la empresa realizará el histórico evento

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de "UFC 311" en Inglewood, el 18 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Dana White, patrón de la UFC y próximo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la celebración de una velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el 4 de julio de 2026, día del 250 aniversario del país norteamericano.

En una entrevista con la cadena CBS, White fue preguntado sobre sus planes para este evento y respondió: "Se va a celebrar, eso es seguro".

Sean OMalley y Merab Dvalishvili aparecen en pantalla durante la función de UFC 306 en The Sphere de Las Vegas, el sábado 14 de septiembre de 2024.
El cubano Yadier del Valle se sumó a la plantilla de la UFC con su victoria en el Dana Whites Contender Series.
"Hablé con él anoche, me refiero al presidente. Voy a visitarlo a finales de mes. Nos sentaremos juntos para que le revele nuestros planes, veremos qué quiere, pero sí, se va a celebrar", afirmó el poderoso presidente de la UFC, la principal liga de artes marciales mixtas (MMA) en el mundo.

"Cuando me llamó y me pidió que lo organizara, me dijo: 'Quiero que Ivanka (Trump) participe'. Así que Ivanka se puso en contacto conmigo y empezamos a discutir las diferentes posibilidades", señaló sobre la hija del mandatario.

De esta forma, la velada de MMA formaría parte del programa de festejos por el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos, que comenzó el pasado 4 de julio y se prolongará durante un año.

La figura del estadounidense White ha adquirido una nueva dimensión desde la segunda elección como presidente del país de su amigo Trump, que lo invitó, por ejemplo, al escenario durante su discurso de victoria el 6 de noviembre de 2024.

Trump es una presencia habitual en las veladas de la UFC, donde es recibido como una estrella de rock.

En 2001, White asumió las riendas al frente de la UFC, entonces una pequeña organización deficitaria, para convertirla en una poderosa empresa de promoción de combates que se ha diversificado con el boxeo.

El lunes, la organización anunció un acuerdo de retransmisión con CBS y Paramount por 7.700 millones de dólares durante siete años.

Todos quieren pelear

Lo llamativo e histórico de una cartelera de la UFC en la Casa Blanca ha llevado a que los principales nombres de la disciplina muestren interés en formar parte de la misma.

Jon Jones, para muchos el mejor peleador de MMA en la historia, había anunciado su retiro hace algunas semanas, solo para cambiar de parecer tras el anuncio de Trump, señalando en redes sociales que regresaría al programa antidopaje para dejar abierta la posibilidad.

Por su parte, el polémico Conor McGregor, que no ha ingresado al octágono desde su más reciente derrota ante Dustin Poirier en julio de 2021, también recurrió a las redes sociales para expresar su deseo de retornar a la empresa en el inédito evento.

FUENTE: Con información de AFP

