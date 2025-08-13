Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.

MIAMI .-En otra contundente declaración, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el régimen de Maduro es “narcoterrorista” y está ocasionando daños en EEUU que deben tomarse en serio, por lo que “hay que enfrentarlo con algo más que recompensa ”.

Rubio reiteró que Venezuela “no es un gobierno legítimo”, sino una organización dedicada al narcotráfico al aludir al Cártel de los Soles, designado terrorista global, durante una entrevista que ha sido replicada en medios de Miami y redes sociales.

PRESIÓN INTERNACIONAL Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Las declaraciones de Rubio se dan días después que anunció “acciones” contra Maduro a quien, aseguró, debe ser llevado a la justicia, en un endurecimiento de la política exterior de Trump y su presión internacional sobre Venezuela.

El gobierno de EEUU designó recientemente organización terrorista global al Cartel de los Soles que lidera Maduro debido a sus operaciones ilícitas en el tráfico de drogas y asociación con otros carteles de América Latina; y también elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información contra el gobernante autoritario.

Más que recompensa contra Maduro

“Tenemos que tomarnos esto en serio”, advirtió Rubio en la entrevista.

“Están inundando nuestro país con veneno todos los días, destruyendo y acabando con vidas estadounidenses, destrozando familias estadounidenses, arrasando comunidades estadounidenses (…) y tenemos que enfrentarnos a esta gente”, afirmó,

El jefe del Departamento de Estado se refirió a la recompensa por Maduro, que anunció la fiscal general Pam Blondi, y precisó que es un dictador.

“No reconocemos la legitimidad de su gobierno. Lo que es, es el jefe de una organización logística dedicada al tráfico de drogas, un cartel, el Cártel de los Soles, que básicamente está dirigido por el ejército y que se ha apoderado del territorio venezolano, subrayó.

En sus declaraciones abordó también el tema de la violencia en Colombia que segó la vida al senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe. Expresó preocupación por ese país y puso acento en Gustavo Petro.

"Por desgracia, el actual presidente de Colombia, ese tal Petro, ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo. Y eso es un problema porque hay bandas de narcotraficantes que operan desde Venezuela con total impunidad”, afirmó.

