Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

miércoles 13  de  agosto 2025
"Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una posible segunda reunión", declaró el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump

GENYA SAVILOV/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que quiere organizar una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, poco después de la cumbre del viernes en Alaska, esta vez con la participación del dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una posible segunda reunión", declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

Trump prevé reunirse con Putin el viernes en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.

La cumbre del viernes entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se celebrará en una gran base militar cerca de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, confirmó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

La base aérea Elmendorf-Richardson, una vasta instalación del ejército de tierra y de la fuerza aérea al norte de la ciudad, albergará la reunión sobre la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense y sus ministros suelen usar su larga pista de aterrizaje como parada de reabastecimiento de combustible durante sus viajes oficiales a Asia.

Es una de las dos principales bases aéreas de Alaska, desde donde despegan regularmente aviones de combate para interceptar naves rusas que se acercan demasiado al espacio aéreo estadounidense en la región.

Alaska es una zona estratégica desde la Guerra Fría y aún alberga una importante base de misiles de defensa.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente", declaró a periodistas.

"Me gustaría tenerla casi de inmediato, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si desean que yo esté presente", añadió.

Primer encuentro decide un segundo

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin el viernes.

"Si considero que no es apropiado celebrarla porque no hemos obtenido las respuestas necesarias, entonces no habrá una segunda reunión", declaró.

También advirtió que Rusia se enfrentaría a "consecuencias muy graves" si no acepta poner fin a la guerra. No entró en detalles.

Cuando un periodista le preguntó si creía que sería capaz de convencer a Putin de que deje de atacar a civiles en Ucrania, Donald Trump respondió que había tenido esta conversación varias veces con su homólogo ruso.

"Y luego llego a casa y veo que un cohete impactó en una residencia de ancianos, o un cohete impactó en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que creo que la respuesta es no", afirmó.

El Presidente también declaró que tuvo una "muy buena llamada" telefónica con dirigentes europeos, incluido Zelenski, para hablar de la cumbre del viernes.

"Le daría un 10" a la llamada, muy, muy amable", declaró a periodistas durante un acto en el Kennedy Center, un prestigioso centro cultural de Washington.

FUENTE: Con información de AFP.

