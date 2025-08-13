miércoles 13  de  agosto 2025
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

El exboina verde y veterano condecorado sustituye a Jeannette Nuñez tras su designación como presidenta de la Universidad Internacional de Florida

Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida.

Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este martes en Tampa el nombramiento del senador estatal Jay Collins, exboina verde y veterano con 23 años de servicio militar, como nuevo vicegobernador del estado, en reemplazo de Jeannette Nuñez, quien en febrero fue designada presidenta de la Universidad Internacional de Florida.

Durante la conferencia de prensa, DeSantis destacó la trayectoria de Collins tanto en el servicio militar como en el legislativo. “Ha entregado victorias conservadoras y ha sido uno de los senadores más productivos en la historia moderna de Florida. En todos los grandes temas, no solo fue un aliado mío, estuvo de pie por ustedes”, afirmó el gobernador, resaltando su labor en temas como la lucha contra la inmigración ilegal y la reforma de las leyes electorales.

El gobernador Ron DeSantis.
HURACAN

"Afortunadamente, no sucedió el peor escenario": Ron DeSantis sobre el huracán Milton
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MENOS IMPUESTOS

Ron DeSantis busca recortes fiscales para contribuyentes de Florida

Collins, quien asumirá un cargo remunerado con 135.000 dólares anuales y fue juramentado por la jueza de la Corte Suprema de Florida Jamie Grosshans, se ha ganado la reputación de ser “un hombre de acción” y, según DeSantis, “el Chuck Norris de la política de Florida”, por su participación directa en operaciones de rescate durante huracanes y en misiones internacionales, como el auxilio a ciudadanos estadounidenses y floridanos en Israel y Jordania.

Trayectoria de Collins

El nuevo vicegobernador sirvió en Afganistán, Irak y en dos ocasiones en Sudamérica como parte de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, donde recibió el Corazón Púrpura por su servicio en combate. Tras su retiro, fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a veteranos, socorristas y residentes de Florida en situación de necesidad.

En 2022, Collins ganó un escaño en el Senado estatal al derrotar a la demócrata Janet Cruz por un amplio margen, logrando un cambio de control a favor de los republicanos. Desde entonces, ha defendido políticas de gobierno limitado, libertades individuales y seguridad pública.

Reacciones y proyecciones políticas

El Partido Republicano de Florida celebró su designación, subrayando su “dedicación inquebrantable al país” y su defensa de “las familias, los valores comunitarios y las libertades individuales”. El congresista republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump en su candidatura a gobernador para 2026, le deseó éxitos y expresó su disposición a trabajar en conjunto “por el bien de nuestro gran estado”.

Con la imposibilidad constitucional de que DeSantis busque la reelección en 2026, la designación de Collins alimenta las especulaciones sobre una eventual postulación suya a la Gobernación, cargo para el que también se menciona desde hace tiempo a la primera dama Casey DeSantis.

