Causas sociales, principales motivos de suicidios en adolescentes

El suicidio en la adolescencia se ha convertido en un importante problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los hallazgos más preocupantes a nivel mundial es el aumento de las tasas de suicidio que se está produciendo entre los jóvenes de 15 a 24 años.

depresión.jpg El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adultos jóvenes en Estados Unidos. Archivo

Ruptura familiar

El coordinador general de la plataforma cívica profamilia, provida, y prolibertad acTúa FAMILIA, Pedro Mejías expresó en entrevista para Diario de Las Américas que la ruptura de la familia es una de las principales causas de pensamientos de suicidio en adolescentes.

“La falta de arraigo y la ruptura de la familia, que se ven fracturadas por el estilo de vida moderna actual que se lleva en el mundo son una causa esencial para que los adolescentes entren en este estado. La ruptura familiar, en muchos casos hace que el adolescente no tenga a quién acudir para expresar sus problemas y preocupaciones, lo que hace que se vean sumergidos en ese túnel de oscuridad y provoca que no vean otra salida que no sea el suicidio”, enfatizó.

Falta de principios y valores

A juicio del experto en familia, la falta de principios y valores que se ha desarrollado en la sociedad, lleva a los jóvenes a caer en este estado de depresión que los hace pensar en el suicidio.

A su vez, destaca que "los padres deben oír a los jóvenes, escuchar sus preocupaciones, liderarlos y guiarlos para que no caigan en esta situación.

“Los padres tienen un papel importante en evitar estos pensamientos en los adolescentes. Estos deben crear un clima verdaderamente familiar, pacífico, lleno de paz que les permita liderar y guiar a sus hijos. Estando a la hora de sus problemas y cumpliendo el compromiso adquirido con ellos”, continuó.

Causas

Los pensamientos suicidas se pueden deber a depresión, ataques de pánico, ansiedad grave o un problema de consumo excesivo de alcohol y drogas, lo que puede aumentar el riesgo de suicidio.

Estos pueden tener distintas causas como la depresión, ataques de pánico, ansiedad grave o un problemas. Pueden ser el resultado de sentimientos que no se pueden afrontar cuando se presenta una situación abrumadora en tu vida, que te lleva a creer que no hay esperanzas y a pensaren en el suicidio como una solución.

Síntomas

Las personas con síntomas de suicidio o pensamientos suicidas lo pueden manifestar de la siguiente manera:

Hablando acerca del suicidio con frases como “me voy a suicidar”, “desearía estar muerto”.

Aislándose de la sociedad y queriendo estar solo

Con cambios de humor y personalidad

Sintiéndose atrapado o sin esperanzas a causa de alguna situación

Aumentando el consumo de drogas o bebidas alcohólicas

Cambiando la rutina normal de alimentación o sueño

Despidiéndose de las personas como si no se las fuera a ver de nuevo

Factores genéticos en el pensamiento suicida

Aunque un nuevo estudio realizado por la Universidad de Utah, EEUU pudo identificar 22 genes relacionados con el suicidio. Otros estudios han revelado que a pesar de que el suicidio tiene un componente genético, este solo es uno de muchos factores que pueden aumentar el riesgo de pensamiento suicida. Aunque un nuevo estudio realizado por la Universidad de Utah, EEUU pudo identificar 22 genes relacionados con el suicidio.

Sin embargo, para Mejías los factores genéticos no pueden influir en esta conducta. “Los pensamientos de suicidio, no están condicionados familiar o genéticamente, si el ser humano tienen una perspectiva positiva y de esperanza, no tiene por qué presentarse un caso de intensión suicida”. Puso el ejemplo de adolescentes con antecedentes familiares de suicidio que “han tenido una vida feliz y exitosa”.