Policía revela que la chef Anne Burrell dejó nota suicida

La reconocida chef falleció a los 55 años de edad en su hogar de Brooklyn, Nueva York. La causa de su muerte no ha sido revelada

MIAMI.- Surgen nuevos detalles sobre la muerte de la chef Anne Burrell. En un nuevo informe, el Departamento de Policía de Nueva York confirmó que un investigador encontró una "nota suicida" dejada en la habitación principal de la casa de Burrell en Brooklyn, Nueva York, tras su muerte. Tenía 55 años.

El investigador también descubrió anotaciones de diario "suicidas" en una cama de la misma habitación, destaca el informe policial obtenido por People.

NYPD confirmó en el informe que, en la madrugada del 17 de junio de 2025, una "persona censurada, casada con Anne", en aparente referencia al esposo de Burrell, Stuart Claxton, se dio cuenta de que la cama estaba hecha en su habitación, lo cual no era normal.

Según se informa, Claxton encontró a Burrell en el suelo del baño "con un montón de pastillas sin receta". Intentó despertarla sacudiéndola y abofeteándola, y llamó inmediatamente al 911 cuando ella perdió el conocimiento.

Claxton declaró a la policía que su esposa nunca antes había intentado suicidarse ni había hablado de ello. Según el informe policial, ella no había mostrado indicios de que haría algo así.

En julio, la muerte de Burrell se declaró como un suicidio.

Autopsia

La causa de su muerte se especificó como "intoxicación aguda debido a efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina", y fue determinada por la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York.

La difenhidramina y la cetirizina son antihistamínicos, el etanol es un compuesto presente en el alcohol y la anfetamina se usa comúnmente para tratar el TDAH.

Los representantes de la estrella de Food Network anunciaron el fallecimiento de la presentadora de Los peores cocineros de Estados Unidos en un comunicado.

"Anne era una querida esposa, hermana, hija, madrastra y amiga; su sonrisa iluminaba cada habitación en la que entraba", declaró su familia en un comunicado.