miércoles 18  de  febrero 2026
DUELO

Policía revela que la chef Anne Burrell dejó nota suicida

Un investigador también encontró entradas de diario "suicidas" en el dormitorio principal de la casa de Burrell, según la Policía de Nueva York

La reconocida chef falleció a los 55 años de edad en su hogar de Brooklyn, Nueva York. La causa de su muerte no ha sido revelada&nbsp;

La reconocida chef falleció a los 55 años de edad en su hogar de Brooklyn, Nueva York. La causa de su muerte no ha sido revelada 

Captura/Instagran Anne Burrell
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Surgen nuevos detalles sobre la muerte de la chef Anne Burrell. En un nuevo informe, el Departamento de Policía de Nueva York confirmó que un investigador encontró una "nota suicida" dejada en la habitación principal de la casa de Burrell en Brooklyn, Nueva York, tras su muerte. Tenía 55 años.

El investigador también descubrió anotaciones de diario "suicidas" en una cama de la misma habitación, destaca el informe policial obtenido por People.

Lee además
Imagen referencial de una patrulla de policía.
ACCIDENTE

Agente del Sheriff de Broward y dos civiles resultan heridos en violento choque nocturno en Tamarac
El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
CINE

Bad Bunny protagoniza "Porto Rico", drama épico dirigido por Residente

NYPD confirmó en el informe que, en la madrugada del 17 de junio de 2025, una "persona censurada, casada con Anne", en aparente referencia al esposo de Burrell, Stuart Claxton, se dio cuenta de que la cama estaba hecha en su habitación, lo cual no era normal.

Según se informa, Claxton encontró a Burrell en el suelo del baño "con un montón de pastillas sin receta". Intentó despertarla sacudiéndola y abofeteándola, y llamó inmediatamente al 911 cuando ella perdió el conocimiento.

Claxton declaró a la policía que su esposa nunca antes había intentado suicidarse ni había hablado de ello. Según el informe policial, ella no había mostrado indicios de que haría algo así.

En julio, la muerte de Burrell se declaró como un suicidio.

Autopsia

La causa de su muerte se especificó como "intoxicación aguda debido a efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina", y fue determinada por la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York.

La difenhidramina y la cetirizina son antihistamínicos, el etanol es un compuesto presente en el alcohol y la anfetamina se usa comúnmente para tratar el TDAH.

Los representantes de la estrella de Food Network anunciaron el fallecimiento de la presentadora de Los peores cocineros de Estados Unidos en un comunicado.

"Anne era una querida esposa, hermana, hija, madrastra y amiga; su sonrisa iluminaba cada habitación en la que entraba", declaró su familia en un comunicado.

Temas
Te puede interesar

Teatro en Miami: Moderna versión de 'El rey Lear'

Cardi B revela que planifica removerse los implantes de glúteos

Príncipe William invita a referentes masculinos a hablar sobre la salud mental

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

Te puede interesar

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Por Graciana Álvarez
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro enfrenta nueva acusación en EEUU: lo señalan de vender pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios