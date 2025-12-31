miércoles 31  de  diciembre 2025
¿Cuáles productos de maquillaje afectan los ojos sensibles?

Productos de uso muy habitual como máscaras de pestañas o delineadores, son los que más riesgo presentan para la vista

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En caso de tener los ojos sensibles se recomienda evitar los delineadores y las mascarillas resistentes al agua, ya que son más difíciles de retirar y pueden irritar la superficie ocular, según la doctora Ana María Martín Ucero, oftalmóloga especialista en córnea de Clínica Baviera Madrid, quien advierte de que, aunque el maquillaje ocular forma parte de la rutina diaria de muchas personas, pero no siempre se tiene en cuenta que puede ser perjudicial para la salud visual.

En su elaboración se utilizan miles de sustancias químicas, algunas capaces de producir alergias, irritaciones o incluso actuar como disruptores endocrinos. "La piel de los párpados es especialmente fina y permeable, lo que facilita que estos compuestos se absorban o migren hacia la película lagrimal, favoreciendo sequedad, molestias o inflamación", advierten.

Productos de uso muy habitual como máscaras de pestañas o delineadores, son los que más riesgo presentan, ya que se aplican muy cerca del ojo y pueden obstruir glándulas palpebrales o irritar la superficie ocular si no se renuevan con frecuencia o si se comparten.

Además, también hay que tener cuidado al utilizar otros cosméticos hoy muy populares, como los sérums de crecimiento de pestañas ya que algunos de ellos contienen unos fármacos denominados prostanglandinas, que son eficaces en aumentar el crecimiento de las pestañas, pero pueden producir enrojecimiento ocular, irritación y blefaritis. Por lo que, en caso de experimentar una pérdida de pestañas lo aconsejable es consultar a un especialista que recomendará el tratamiento más adecuado.

Las extensiones de pestañas también pueden producir daño de la superficie ocular derivado, sobre todo, de reacciones adversas o por el mal uso del pegamento que se emplea para colocar las extensiones. Por este motivo, es recomendable en caso de que se desee usarlas buscar un centro de confianza.

En este contexto, recomienda "extremar los cuidados". Además, añade, "es importante aplicar el maquillaje un poco alejado del lagrimal para evitar que el producto entre en el ojo y, antes de usar un producto nuevo, hacer una pequeña prueba en la parte externa del párpado o en la muñeca".

"Estas advertencias no implican que debamos suspender todo uso de cosméticos oculares, sino que debemos ser conscientes de sus posibles efectos adversos sobre el área periocular y la superficie ocular para que, en caso de presentarse, suspender su uso y contactar con un oftalmólogo si fuera necesario", afirma la experta.

Asimismo, concluye: "en el caso de personas con enfermedades de la superficie ocular, como ojo seco o blefaritis, si puede estar recomendado suspender o minimizar su uso o, en caso de emplearlos, usar productos especiales que existen en el mercado para este grupo de pacientes.

FUENTE: Con información de Europa Press

