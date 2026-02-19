jueves 19  de  febrero 2026
Una de cada cinco personas desarrollará algún tipo de cáncer de piel a lo largo de su vida

Es importante acudir al dermatólogo cuando se manifiestan síntomas como la aparición de lesiones nuevas, cambios en lunares pre-existentes, heridas que no cicatrizan y lesiones que sangran, pican o duelen

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una de cada cinco personas desarrollará algún tipo de cáncer de piel a lo largo de su vida, según los profesionales médicos presentes en el 4º Curso de Dermato-Oncología para residentes R3. Frente al auge de los casos de cáncer cutáneo en los últimos años, se insistió en la importancia de un diagnóstico más precoz.

Además los especialistas recordaron que es importante el desarrollo de nuevas terapias para los estadios avanzados que mejoren la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes y la concienciación en la prevención del cáncer cutáneo.

El médico Javier Torres Marcos, explicó que "el sol es uno de los principales implicados y un factor prevenible, desde la infancia y en todas las edades". Además, aclaró que "es vital la autoexploración y acudir al dermatólogo como medidas preventivas".

La detección oportuna y el análisis de las lesiones sospechosas permiten al médico identificar cambios cutáneos en fases iniciales, incluso antes de que aparezcan síntomas, lo que es fundamental para "el abordaje eficaz del cáncer de piel". De hecho, la mayoría de los cánceres cutáneos se curan con tratamientos sencillos y poco agresivos, si son diagnosticados a tiempo.

El encuentro contó con la colaboración de los laboratorios Pierre Fabre y su marca Avène, quien reconoció la importancia de acudir al dermatólogo cuando se manifiestan síntomas como la aparición de lesiones nuevas, cambios en lunares pre-existentes, heridas que no cicatrizan y lesiones que sangran, pican o duelen.

Uno de los coordinadores científicos del Curso, el doctor Javier Cañueto, junto a los doctores Susana Puig Sardá y Josep Malvehy Guilera, detallóque cuando el diagnóstico se retrasa, algunos tumores como el melanoma o algunos carcinomas "pueden crecer, invadir tejidos profundos o incluso producir metástasis".

Para luchar contra el aumento de la incidencia, enfatizan la importancia del 'screening cutáneo', que permite detectar "lesiones sospechosas en fases iniciales", antes de que se produzcan síntomas. Con esta herramienta el dermatólogo puede realizar una exploración completa de la piel, apoyada en dermatoscopia y seguimiento digital en pacientes de riesgo. En este proceso, los equipos multidisciplinares son "esenciales" para "diseñar estrategias terapéuticas personalizadas, optimizar resultados y mejorar la calidad de vida del paciente".

¿Quiénes están más propensos a padecer cáncer de piel?

Este cáncer puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en personas mayores de 60 años y afecta más a personas con piel clara, con hábitos de exposición solar intensa o acumulada y con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel.

Cañueto explicó que esta enfermedad es más frecuente en hombres, aunque la incidencia de mujeres "ha aumentado en las últimas décadas, especialmente en las jóvenes por la mayor exposición solar". Además, el envejecimiento poblacional ha contribuido al incremento de los casos.

Torres Marcos, además, recalcó en la importancia de que los profesionales sanitarios "actualicen sus conocimientos de manera constante" ante "la gran cantidad de información que se genera actualmente". Todo ello para ofrecer una atención de más calidad a los pacientes y tratamientos más adecuados en las consultas.

La presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), Yolanda Gilaberte, consideró fundamental que los residentes de medicina consoliden sus conocimientos en prevención, diagnóstico precoz, estadificación y tratamiento "desde una visión práctica y multidisciplinar".

La asesora médica en los laboratorios Pierre Fabre, Gabriela Gómez Ahumada, recalcó que la formación de los residentes es un pilar fundamental para "garantizar una dermatología de excelencia, especialmente, en áreas tan sensibles como la dermatología oncológica".

FUENTE: Con información de Europa Press

