Dietas peligrosas para bajar de peso colman las redes sociales

"¡Te despiertas, y no comes absolutamente nada, después llega la hora de la comida, y ahí puedes volverte loco y comer todo lo que quieras!", asegura una joven en un video TikTok, con más de 45.000 me gusta. En la grabación, se la ve comiendo embutidos, papas y bocadillos tras una mañana de ayuno total.