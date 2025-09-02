martes 2  de  septiembre 2025
ESTUDIO

El 38% de los niños con sobrepeso sufre dolores en las piernas y pies

Un peso excesivo altera la fisionomía del pie, aplanándolo y reduciendo su funcionalidad. Esto sucede porque los ligamentos y articulaciones soportan una carga excesiva

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El 38 por ciento de los niños de entre 9 y 12 años con sobrepeso u obesidad sufre dolores en las piernas y pies, según un estudio clínico desarrollado por universidades como las de Málaga, Sevilla, Valencia y la Europea de Madrid, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Centro de Atención Primaria Arroyo de la Miel, ambos en Málaga.

En concreto, el 27,3% de los menores con exceso de peso ha experimentado dolor en una o varias zonas de las extremidades inferiores, mientras que el 10,7% lo ha padecido exclusivamente en los pies. Asimismo, se observa que la obesidad actúa como un factor de riesgo significativo para el dolor musculoesquelético, especialmente en múltiples áreas, siendo esta multiplicidad más común que el dolor localizado en una sola parte del cuerpo.

Lee además
oncologos advierten de que la obesidad y el sedentarismo aumentan el riesgo de cancer colorrectal
SALUD

Oncólogos advierten de que la obesidad y el sedentarismo aumentan el riesgo de cáncer colorrectal
Luciano Fiszer, cirujano bariátrico y experto en pérdida de peso
SALUD

Mujer latina en pie de lucha: Dr. Luciano Fiszer comparte su fórmula contra la obesidad

En este sentido, el sobrepeso infantil no solo impacta en la estructura y funcionalidad del pie, sino que también "repercute negativamente en la calidad de vida y limita la participación de los y las menores en actividades físicas", señala la especialista en podología infantil y miembro de la iniciativa educativa y deportiva, COPOAN, Elena García.

Según explica, un peso excesivo altera la fisionomía del pie, aplanándolo y reduciendo su funcionalidad. Esto sucede porque los ligamentos y articulaciones soportan una carga excesiva, debilitándose progresivamente y dificultando que los pies cumplan su función de forma adecuada.

Además, este deterioro conlleva fatiga, molestias y dificultades para caminar, lo que puede derivar en una aversión hacia los deportes y en la adopción de un estilo de vida sedentario. "La falta de funcionalidad del pie no solo limita la movilidad, sino que también afecta a la autoestima de los niños, quienes pueden sentirse menos competentes en ciertas actividades deportivas, optando por alternativas sedentarias que perpetúan el ciclo de obesidad", matiza la experta.

Hábitos saludables

El COPOAN, de acuerdo con un trabajo de investigación desarrollado por las universidades de Potsdam (Alemania) y la de Ciencias Aplicadas, Salud y Fisioterapia de Berna (Suiza), que analiza la carga en el pie y cómo prevenir dolores y molestias en las extremidades inferiores durante la infancia, aboga por una dieta equilibrada, actividad física regular y, ante todo, el uso de calzado adecuado para prevenir molestias.

En cuanto al calzado, aconseja el uso de zapatos que tengan una horma amplia y sujeción adecuada, con espacio suficiente en la puntera para que los dedos se muevan cómodamente y se desarrolle correctamente la musculatura interna del pie. Además, la suela debe ser fina y flexible, "lo que permite al sistema nervioso, en pleno desarrollo, potenciar la funcionalidad del pie", detalla García que, por otro lado, matiza que el contrafuerte debe ser inexistente para favorecer que el tobillo se mantenga firme por sí mismo.

En el caso del calzado deportivo, la experta señala que requiere atención especial, ya que cada disciplina tiene sus propias necesidades debido a los movimientos específicos y las superficies donde se practica.

Por otro lado, García afirma que realizar un estudio de la pisada en edades tempranas puede ser fundamental para identificar posibles problemas estructurales en las extremidades inferiores y anticiparse a complicaciones futuras. Así, aspectos como la postura, la correcta distribución del peso y la práctica de ejercicio físico desempeñan un papel esencial para garantizar que los pies se mantengan saludables a lo largo del tiempo, añade.

Finalmente, la experta concluye que la detección temprana, junto con las medidas adecuadas, "permite que los niños disfruten de una vida activa y sin limitaciones, ya que unos pies cuidados desde la infancia pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar físico general, asegurando un desarrollo óptimo y previniendo problemas musculoesqueléticos en el futuro".

FUENTE: Información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

La dieta mediterránea reduce un 6% el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad

Melania, Zelenska y Emine, damas presidenciales por la felicidad de los niños

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.
CUMBRE

China y Rusia cargan contra EEUU, mientras Putin culpa a Occidente de su guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

Te puede interesar

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah
Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"