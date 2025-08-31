Melania, Zelenska y Emine, damas presidenciales por la felicidad de los niños

La barbarie ciega la mente, pisotea el derecho y es un estímulo pegajoso a imitar que convierte en necio al sabio si no se le pone límite inmediato. Mucho de esos actos barbáricos se manifiestan con frecuencia en la guerra. Uno de esos actos bestiales es la guerra imperialista de la Federación Rusa en Ucrania.

En esta contemporaneidad se desarrolla el más grande conflicto bélico en Europa después de la Segunda Guerra Mundial , la invasión y ocupación de Ucrania por Rusia putinista, que ha desencadenado horribles crímenes de guerra y genocidio, donde centenas de niños fueron muertos en la Matanza de Bucha y la Masacre del Teatro Provincial de Mariúpol.

Aquellos inocentes niños no pudieron emitir quejas de dolor, porque los bombardeos masivos a la población civil ucraniana apagaron sus vidas súbitamente. Todos estos asesinatos de niños ucranianos a mansalva han tocado el corazón de muchas personas bondadosas y una de ellas mostró tal indignación, que envió una misiva al tirano Vladimir Putin. Fue la Primera Dama estadounidense Melania Trump.

La epístola de Melania a Putin fue entregada personalmente por su esposo, el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, durante la Cumbre de Anchorage, Alaska, EEUU, el 15 de agosto de 2025. Esta misiva fue una carta triunfadora del presidente Trump, que con mucho tacto diplomático, la primera dama expone la grave situación de la vivencia de los niños ucranianos y que el autócrata Putin puede resolver de un plumazo.

La carta de Melania es un recordatorio subrepticio de que la trata y tráfico de niños es un delito imprescriptible por las Naciones Unidas (ONU) y por esos supuestos crímenes la Corte Penal Internacional (CPI) dio la orden de búsqueda y captura del mandatario ruso Vladimir Putin. Este adora a José Stalin y a Fidel Castro y quiere tierra y un imperio como el georgiano soviético.

Aquellas peticiones fiscales pudieran facilitar los anhelos de Trump de terminar ya las acciones belicosas y poner fin para siempre a la guerra; también para encaminar la democratización y libertad del pueblo ruso.

Melania tuvo la enorme satisfacción de recibir una esquela de la primera dama ucraniana Olena Zelenska, esposa del presidente Volodimir Zelenski. Ella agradecía la preocupación amorosa de Melania por los niños ucranianos y la solución del conflicto rápidamente. Zeleska comentaba la invasión y ocupación de su patria por un ejército extranjero, Rusia, que su fin es destruir la cultura y etnia ucraniana, o sea una limpieza étnica en su país.

Asimismo, la Primera Dama de Turquía, Emine Erdogan, a través de una carta pública, pidió su interés por los niños gazatíes y que se involucrara la esposa de Trump. La Franja de Gaza (FG) está ocupada por una tiranía totalitaria islámica, liderada por el grupo terrorista Hamás. Éste controla las cifras estadísticas de salud y tiene secuestrado al pueblo palestino del Hamastán (FG). Aquí los niños desde edad escolar los entrenan militarmente, en el odio y matar judíos; el antisemitismo es el pan diario de la población.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, 12 de agosto de 2025, presenta la situación de 200 países en el 2024. Documento elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

El informe no dejó fuera a ningún niño que estuviera en situaciones dramáticas de violaciones de sus derechos inalienables. Este expone los millones de infantes que pasan por las difíciles situaciones: los niños están afectados por la violencia e involucrados en conflictos armados. En el trabajo infantil, el secuestro, la prostitución y el trabajo forzoso. La escolarización es baja su tasa, y algunos son golpeados y encadenados, azotados y agredidos sexualmente en las escuelas. El matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF/C) en niñas de países africanos; en especial, Sudán, Nigeria y Etiopía.

Cuba comunista: en el informe del Departamento de Estado se denuncia las formas de esclavitud moderna del régimen gobernante cubano con los médicos y otros profesionales que trabajan en el exterior; embarga hasta el 90% de sus salarios, retienen sus pasaportes para impedir la libertad de movimiento y no se escapen del lugar y mantienen a sus hijos pequeños en la isla como rehenes. Si deciden vivir en otro país, les castigan negándoles la entrada en el territorio nacional y estar junto a su familia, entre ellos a 5 000 niños cubanos que mantienen secuestrados en el país, impidiéndoles la reunificación familiar.

El presidente Trump, con su América Primero, ha llevado al orden constitucional al país y se refleja en el exterior por su decisión pacificadora, logrando que varios conflictos bélicos de duración prolongada pudieran ver su final en paz.

Trump, al triunfar sobre la guerra y realzar la paz, resurge con el buen renombre del pacificador. Las resoluciones de los conflictos armados son por su amor a la paz y los negocios y sería concluyente para hacer más grande América que nunca jamás en MAGA. Además de un estímulo esperanzador para la construcción de un mundo mejor en libertad, justicia y prosperidad.