Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.

Un asesino transgénero que abrió fuego contra una iglesia llena de menores en Minneapolis estaba "obsesionado con la idea de matar niños ", declararon el jueves las autoridades, que investigan el motivo del ataque en el que murieron dos menores y hubo 18 heridos.

El atacante disparó decenas de balas a través de las ventanas de la Iglesia de la Anunciación en la mayor ciudad del estado de Minnesota mientras decenas de estudiantes asistían el miércoles a una misa para celebrar la primera semana de regreso a clases, en la más reciente masacre en Estados Unidos.Varias han sido perpetradas por personas autodefinidas como transgénero.

Minneapolis FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Minnesota La Policía afirma que el autor del tiroteo en escuela católica "quería ver sufrir a los niños"

El atacante tenía 23 años y legalmente cambió su nombre en 2020. Se identificaba como una mujer transgénero, dijeron las autoridades.

El asesino transgénero disparó 116 balas de rifle y tres de escopeta. Odiaba a mexicanos, católicos, cristianos, judíos y amaba a los asesinos de masacres y atacantes de escuelas

La policía encontró 116 cartuchos de rifle y tres cartuchos de escopeta en la escena, así como un cartucho que parecía haberse quedado atascado en una pistola, detalló O'Hara.

El agresor, que se suicidó, dejó un manifiesto, videos en internet y cientos de páginas de escritos que los investigadores examinan. De acuerdo con las autoridades odiaba a miembros de diversas religiones.

Una vez más se demuestra la total desconexión de padres con hijos en una sociedad en la que proliferan ideologías de odio como el wokismo.

El único grupo que el atancante no odiaba

"El tirador expresó odio hacia casi todos los grupos imaginables", incluidos mexicanos, cristianos, católicos y judíos, dijo el fiscal interino para Minnesota, Joseph Thompson, en conferencia de prensa.

"El corazón del tirador estaba lleno de odio", apuntó.

El único grupo que el atacante no odiaba era "los tiradores escolares y asesinos en masa más notorios en la historia de nuestro país", a quienes el sospechoso "idolatraba", según Thompson.

En particular, "estaba obsesionado con la idea de matar niños".

El FBI ha reunido evidencia "que demuestra que esto fue un acto de terrorismo interno motivado por una ideología llena de odio", escribió su director Kash Patel en X el jueves.

[Dos niños, de ocho y diez años], murieron en los bancos de la iglesia durante el ataque, en tanto el número de niños heridos subió a 15 el jueves, informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, en rueda de prensa. También resultaron heridas tres personas de más de 80 años.

Un menor está en estado crítico, y un anciano está en [condición seria] bajo atención médica de la clínica Hennepin, dijo el CEO Thomas Klemond a periodistas.

FUENTE: Con información de AFP.