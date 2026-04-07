martes 7  de  abril 2026
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El avance científico que busca resetear las neuronas para frenar el Parkinson

Entre las opciones que se barajan aparecen técnicas no invasivas, como el uso de ultrasonido focalizado de baja intensidad

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Imagen referencial. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Neuroscience ha abierto una nueva puerta a la esperanza para quienes conviven con la enfermedad de Parkinson. La investigación arroja luz sobre un método capaz de intervenir en la comunicación de las zonas cerebrales más afectadas, con el ambicioso objetivo de restablecer los circuitos que regulan el movimiento y las capacidades cognitivas.

A diferencia de los enfoques tradicionales, este avance se centra en la "hiperconectividad" de ciertas redes neuronales. Se ha observado que, en los pacientes con Parkinson, existe una suerte de ruido o exceso de señales que dificulta la fluidez entre el pensamiento y la acción. Al identificar estos patrones específicos, se plantea la posibilidad de normalizar el diálogo entre las neuronas, lo que permitiría recuperar parte del control motor perdido, reseña Nature Neuroscience.

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El hallazgo resulta especialmente atractivo por su potencial para personalizar los tratamientos. Dado que la enfermedad no se manifiesta de la misma forma en cada persona, comprender el funcionamiento de estas redes internas ayuda a diseñar terapias a medida. Entre las opciones que se barajan aparecen técnicas no invasivas, como el uso de ultrasonido focalizado de baja intensidad o la aplicación de electrodos superficiales, evitando en algunos casos las intervenciones quirúrgicas complejas.

Este progreso científico no solo representa una mejora técnica, sino que apunta directamente a la calidad de vida cotidiana. La posibilidad de afinar los circuitos cerebrales sugiere un futuro donde tareas tan simples como caminar con estabilidad o mantener la independencia diaria dejen de ser un desafío para convertirse, nuevamente, en una realidad alcanzable.

FUENTE: Con información de Nature Neuroscience

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