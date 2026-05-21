La ansiedad puede prevenirse con programas de ejercicio físico y sueño saludable

Un sueño completo y reparador reduce la tensión y las preocupaciones y es un escudo para la ansiedad

MIAMI.- Los trastornos de ansiedad son las alteraciones mentales más comunes del mundo. De acuerdo con la Alianza Nacional para la Salud Mental (NAMI, por sus siglas en inglés), alrededor del 19,1% de los adultos en Estados Unidos son diagnosticados con ansiedad. Por eso, la importancia de asumir hábitos que permitan enfrentar estas situaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que, dentro de las estrategias para la prevención de la ansiedad están la formación para los progenitores y los programas escolares que promueven un aprendizaje social y emocional con el objetivo de crear mecanismos de afrontamiento positivo en los niños y adolescentes. Los programas basados en el ejercicio físico "también pueden ser eficaces para prevenir trastornos de ansiedad en los adultos".

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El ejercicio permite liberar endorfinas, reducir el cortisol y regular el sistema nervioso. Al menos 15 a 30 minutos de actividad aeróbica o de fuerza pueden reducir los niveles de tensión y mejorar el estado de ánimo.

Otros factores que favorecen la salud mental son los siguientes:

. Llevar hábitos alimenticios y de sueño regulares, así como una dieta sana.

. Aprender técnicas de relajación, como la respiración lenta y la relajación muscular progresiva.

. Desarrollar el hábito de la meditación de atención plena, aunque sean solo unos minutos al día.

. Evitar o reducir el consumo de bebidas alcohólicas y no ingerir drogas.

Según la Universidad de la Salud de Utah, "la incorporación de estrategias de mantenimiento en la vida cotidiana puede ayudar a prevenir la aparición de la ansiedad y a dotarse de medios prácticos para afrontarla cuando aparezca".

En este sentido, recomiendan acumular aspectos positivos, como sacar tiempo al día para hacer algo que le guste o planifique, que le haga ilusión.

Miedo intenso

La OMS indica que las personas con trastornos de ansiedad experimentan miedo y preocupación de manera intensa y excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales y cognitivos. "Son difíciles de controlar, causan una angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan", señala la organización.

Además, estos trastornos interfieren en la cotidianidad y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar o laboral de quienes los padecen. Otros síntomas en estos casos son la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, irritabilidad, tensión o inquietud; náuseas o malestar abdominal; palpitaciones, sudoración; trastornos del sueño y sensación de peligro inminente.

FUENTE: Con información de OMS/Universidad de la Salud de Utah