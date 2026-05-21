viernes 22  de  mayo 2026
BIENESTAR

La ansiedad puede prevenirse con programas de ejercicio físico y sueño saludable

Las personas con trastornos de ansiedad experimentan miedo y preocupación de manera intensa. Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física

Un sueño completo y reparador reduce la tensión y las preocupaciones y es un escudo para la ansiedad

Un sueño completo y reparador reduce la tensión y las preocupaciones y es un escudo para la ansiedad

Pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los trastornos de ansiedad son las alteraciones mentales más comunes del mundo. De acuerdo con la Alianza Nacional para la Salud Mental (NAMI, por sus siglas en inglés), alrededor del 19,1% de los adultos en Estados Unidos son diagnosticados con ansiedad. Por eso, la importancia de asumir hábitos que permitan enfrentar estas situaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que, dentro de las estrategias para la prevención de la ansiedad están la formación para los progenitores y los programas escolares que promueven un aprendizaje social y emocional con el objetivo de crear mecanismos de afrontamiento positivo en los niños y adolescentes. Los programas basados en el ejercicio físico "también pueden ser eficaces para prevenir trastornos de ansiedad en los adultos".

Lee además
ansiedad social: cuando el miedo se disfraza de timidez
OPINIÓN

Ansiedad social: cuando el miedo se disfraza de timidez
Se atribuye al consumo de alcohol el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones
SALUD

Estudio: las enfermedades psiquiátricas y el consumo de alcohol y drogas limitan la generación de nuevas neuronas

El ejercicio permite liberar endorfinas, reducir el cortisol y regular el sistema nervioso. Al menos 15 a 30 minutos de actividad aeróbica o de fuerza pueden reducir los niveles de tensión y mejorar el estado de ánimo.

Otros factores que favorecen la salud mental son los siguientes:

. Llevar hábitos alimenticios y de sueño regulares, así como una dieta sana.

. Aprender técnicas de relajación, como la respiración lenta y la relajación muscular progresiva.

. Desarrollar el hábito de la meditación de atención plena, aunque sean solo unos minutos al día.

. Evitar o reducir el consumo de bebidas alcohólicas y no ingerir drogas.

Según la Universidad de la Salud de Utah, "la incorporación de estrategias de mantenimiento en la vida cotidiana puede ayudar a prevenir la aparición de la ansiedad y a dotarse de medios prácticos para afrontarla cuando aparezca".

En este sentido, recomiendan acumular aspectos positivos, como sacar tiempo al día para hacer algo que le guste o planifique, que le haga ilusión.

Miedo intenso

La OMS indica que las personas con trastornos de ansiedad experimentan miedo y preocupación de manera intensa y excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales y cognitivos. "Son difíciles de controlar, causan una angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan", señala la organización.

Además, estos trastornos interfieren en la cotidianidad y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar o laboral de quienes los padecen. Otros síntomas en estos casos son la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, irritabilidad, tensión o inquietud; náuseas o malestar abdominal; palpitaciones, sudoración; trastornos del sueño y sensación de peligro inminente.

FUENTE: Con información de OMS/Universidad de la Salud de Utah

Temas
Te puede interesar

La migraña aumenta el riesgo de depresión y ansiedad

Trump cree que el Tribunal Supremo podría resolver a favor de mantener la ciudadanía por nacimiento

Arrestan en California a 341 sospechosos de delitos de explotación infantil en línea

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.
PRESIDENCIALES

Alternativa a la extrema izquierda en Colombia muestra amplia ventaja en encuesta

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Te puede interesar

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

EEUU nombra a 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos en las cortes

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

Colombianos residentes en Miami están llamados a votar. 
COMICIOS PRESIDENCIALES

Anuncian votación anticipada para colombianos del sur de Florida desde el 25 de mayo