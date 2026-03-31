El ayuno intermitente facilita la regulación hormonal en mujeres con síndrome de ovario poliquístico

El ayuno intermitente puede contribuir a regular los niveles hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP) , según sugiere una investigación liderada por un equipo de la Universidad de Illionis en Chicago (UIC).

El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por un exceso de producción de andrógenos, principalmente testosterona, y puede provocar menstruaciones irregulares, quistes ováricos, obesidad, acné, crecimiento de vello facial e incluso infertilidad.

La primera opción de tratamiento suelen ser los anticonceptivos hormonales, pero estos pueden tener efectos secundarios relacionados con el estado de ánimo, la libido y el metabolismo, así como mayor riesgo de accidente cerebrovascular en algunas personas.

En este contexto, el estudio de la UIC, publicado en 'Nature Medicine', analizó el impacto de una alternativa terapéutica para reducir los niveles de testosterona: la pérdida de peso. "Si una mujer pierde alrededor del cinco por ciento de su peso corporal, puede ayudar a reducir los niveles de testosterona y evitar cualquier tipo de tratamiento farmacológico", señaló la profesora de Nutrición de la UIC Krista Varady, que ha dirigido el trabajo.

Un estudio lo confirma

En un grupo de 76 mujeres premenopáusicas con síndrome de ovario poliquístico, los investigadores analizaron durante seis meses las diferencias entre seguir una dieta de ayuno interminente, con un horario de comida restringido de 13:00 a 19:00 horas; el conteo de calorías con una reducción energética del 25 por ciento; y no realizar cambios en la dieta.

Según los resultados, ambos métodos dietéticos redujeron la ingesta de las participantes en unas 200 calorías diarias, lo que resultó en una pérdida de peso promedio de aproximadamente 4,5 kilogramos durante los seis meses. Asimismo, las mujeres vieron reducidas las concentraciones de testosterona.

Sin embargo, solo la alimentación con restricción horaria redujo el índice de andrógenos libres, la proporción entre la testosterona y la proteína que la transporta por la sangre, que es un indicador de la cantidad de testosterona activa que llega a los tejidos del cuerpo. Además, mejoró los niveles de HbA1c, un marcador de riesgo para la diabetes.

Aunque el ayuno intermitente no disminuyó otros síntomas del síndrome de ovario poliquístico, como la irregularidad del período menstrual, Varady afirmó que esos síntomas podrían mejorar si se mantiene la dieta a largo plazo y, con ello, se consigue una mayor pérdida de peso.

"Este estudio, junto con otros publicados por nuestro laboratorio y otros, demuestra que el ayuno intermitente puede mejorar los niveles hormonales femeninos, especialmente en mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP)", ha destacado Varady, quien comentó que alrededor del 80 por ciento de las participantes en el grupo de alimentación con restricción horaria dijeron que iban a continuar con la dieta.

FUENTE: Con información de Europa Press