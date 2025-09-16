martes 16  de  septiembre 2025
SALUD

La dieta puede influir directamente en el envejecimiento cerebral, según un estudio

Las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, como la atrofia cerebral, no siempre se corresponden con la edad cronológica

Dieta saludable.&nbsp;

Dieta saludable. 

pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Negev (Israel), la Universidad de Harvard (EEUU) y la Universidad de Leipzig (Alemania) descubrió pruebas biológicas innovadoras de que la dieta puede influir directamente en el envejecimiento cerebral.

Publicado en 'Clinical Nutrition', el estudio examinó resonancias magnéticas cerebrales junto con perfiles proteicos sanguíneos detallados (proteómica) durante una intervención dietética de 18 meses. La investigación identificó proteínas específicas relacionadas con el envejecimiento cerebral acelerado, cuyos niveles en sangre se alteraron tras la intervención dietética.

Lee además
Imagen referencial. 
ESTUDIO

La dieta mediterránea reduce un 6% el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad
Imagen referencial
SALUD

¿Qué tipo de dieta debe consumir una persona luego de un tratamiento médico con antibióticos?

Las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, como la atrofia cerebral, no siempre se corresponden con la edad cronológica. Factores como la diabetes, la inflamación, la hipertensión, el colesterol alto y la acumulación de proteínas pueden acelerar el envejecimiento cerebral.

La diferencia de edad cerebral se define como la diferencia entre la edad cerebral prevista por la resonancia magnética de una persona y su edad cronológica real. Una diferencia positiva indica una edad cerebral mayor de lo esperado, lo que significa un envejecimiento cerebral acelerado, mientras que una diferencia negativa refleja una edad cerebral más joven, lo que sugiere una ralentización del envejecimiento cerebral. Se ha observado una mayor diferencia de edad cerebral en diversas afecciones neurológicas, como el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer.

El ensayo 'DIRECT PLUS' es uno de los estudios de intervención con resonancia magnética cerebral más amplios y prolongados hasta la fecha, en el que participaron casi 300 personas divididas en tres grupos dietéticos. Se realizaron resonancias magnéticas de todo el cerebro antes y después del ensayo de 18 meses para realizar un seguimiento de los cambios en la salud cerebral.

Utilizando modelos avanzados de predicción de la edad cerebral basados en datos de resonancia magnética cerebral, los investigadores estimaron la edad cerebral de cada participante antes y después de la intervención dietética.

EL PAPEL DE LAS PROTEÍNAS SANGUÍNEAS

El presente estudio investigó si los cambios en los perfiles proteómicos sanguíneos (un panel de aproximadamente 90 proteínas) diferían entre los participantes con distintas trayectorias de envejecimiento cerebral y si estas diferencias estaban influenciadas por la dieta. Los resultados mostraron que los participantes cuya edad cerebral era superior a su edad cronológica presentaban cambios distintivos en sus perfiles proteicos sanguíneos a lo largo de los 18 meses de la intervención.

Dos proteínas, la galectina-9 y la decorina, resultaron ser especialmente relevantes para el envejecimiento acelerado del cerebro. Sus niveles disminuyeron significativamente entre los participantes que siguieron la dieta mediterránea verde, que incluye té verde y la planta acuática Mankai. Esto sugiere un posible impacto beneficioso en los procesos biológicos relacionados con el envejecimiento cerebral a través de la modulación de las proteínas sanguíneas.

"Esta investigación representa un avance en el campo de la nutriómica -la integración de la ciencia de la nutrición con tecnologías ómicas como la proteómica- y abre nuevas vías para el desarrollo de estrategias dietéticas específicas para ralentizar la progresión de las enfermedades neurológicas", señala la investigadora principal del estudio, la profesora Iris Shai, de la Universidad Ben-Gurion, profesora adjunta de la Universidad de Harvard y profesora honoraria de la Universidad de Leipzig.

La decorina es una proteína estructural de la matriz extracelular. Los niveles elevados de decorina en el líquido cefalorraquídeo se han relacionado con cambios tempranos en la enfermedad de Alzheimer. Dafna Pachter, estudiante de doctorado y primera autora del artículo, añade: "En este estudio, estamos dando un pequeño paso hacia una nueva posibilidad: un análisis de sangre sencillo, accesible y asequible que, en el futuro, podría proporcionar una indicación del estado del cerebro mediante el análisis de las capas ómicas en la sangre".

En el estudio actual, la dieta green-MED, rica en polifenoles procedentes de fuentes como el mankai, el té verde y las nueces, redujo significativamente los niveles de galectina-9 y ralentizó el aumento de decorina. La actividad antiinflamatoria de estos componentes podría explicar el posible efecto neuroprotector observado en el estudio.

Embed

FUENTE: europa press

Temas
Te puede interesar

Una dieta rica en sal inflama el cerebro

Estudio: las enfermedades psiquiátricas y el consumo de alcohol y drogas limitan la generación de nuevas neuronas

Desarrollan un sistema que emplea luz infrarroja para mejorar la reparación de daños en el ADN

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Por DANIEL CASTROPÉ
El actor estadounidense Robert Redford posa a su llegada a la ceremonia de entrega de premios de 2021 de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en Mónaco, el 29 de octubre de 2021.  video
OBITUARIO

Fallece el actor Robert Redford, leyenda de Hollywood

Pleno del Ayuntamiento de Hialeah. 
ENFRENTAMIENTO

Cálculo electoral paraliza aprobación del presupuesto en Hialeah

WTE Miami, 2024 
FLORIDA

Comienza feria internacional de turismo en Miami Beach

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"