jueves 21  de  agosto 2025
ESTUDIO

Una dieta rica en sal inflama el cerebro

Un tercio de los pacientes de hipertensión no responde a los medicamentos estándar, que se dirigen principalmente a los vasos sanguíneos y los riñones

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una dieta rica en sal desencadena una inflamación cerebral que eleva la presión arterial, según un estudio con ratas de la Universidad de McGill (Canadá) y publicado en la revista 'Neuron'.

Además, sugiere que el cerebro puede ser un eslabón perdido en ciertas formas de presión arterial alta o hipertensión, tradicionalmente atribuidas a los riñones. Así, aproximadamente un tercio de los pacientes de hipertensión no responde a los medicamentos estándar, que se dirigen principalmente a los vasos sanguíneos y los riñones, basándose en la creencia tradicional de que la hipertensión comienza allí.

Lee además
El entrenamiento de fuerza, lo mejor contra el insomnio
SALUD

El estilo de vida y la dieta son grandes aliados para prevenir enfermedades cardiovasculares
Imagen referencial. 
ESTUDIO

La dieta mediterránea reduce un 6% el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad

"Esta es una nueva evidencia de que la presión arterial alta puede tener su origen en el cerebro, lo que abre la puerta para el desarrollo de tratamientos que actúen sobre el cerebro", afirma el profesor asociado del Departamento de Fisiología de la Universidad de McGill, Prager-Khoutorsky.

Para hallar los resultados, los investigadores dieron agua a las ratas que contenía 2 por ciento de sal, comparable a una dieta diaria rica en comida rápida y productos como tocino, fideos instantáneos y queso procesado, con el objetivo de imitar los patrones de alimentación humanos. Además, utilizaron ratas en lugar de los ratones, que son los más comunes, porque las ratas regulan la sal y el agua de forma más similar a los humanos, "lo que hace que los hallazgos sean más aplicables a las personas", señala Khoutorsky.

La dieta alta en sal activó las células inmunitarias en una región específica del cerebro, lo que provocó inflamación y un aumento de la hormona vasopresina, que eleva la presión arterial. Los investigadores rastrearon estos cambios mediante técnicas de neuroimagen y laboratorio de vanguardia, disponibles recientemente.

Así, Khoutorsky concluye que "el papel del cerebro en la hipertensión se ha pasado por alto en gran medida, porque es más difícil de estudiar. Pero con nuevas técnicas, podemos observar estos cambios en acción". Asimismo, planean estudiar si procesos similares están implicados en otras formas de hipertensión.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

¿Qué tipo de dieta debe consumir una persona luego de un tratamiento médico con antibióticos?

Estudio: Una alimentación basada en plantas puede reducir el riesgo de multimorbilidad

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
ARCAS PÚBLICAS

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Política

Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

Te puede interesar

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade
MEDIDA CONTROVERSIAL

Medios de comunicación serían impactados por recortes, Miami-Dade evalúa eliminar pauta publicitaria

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.
ACUERDO

Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China

El expresidente Joe Biden y Kamala Harris.
INVESTIGACIóN

Exportavoz de Biden dice haberlo visto sólo dos veces en la Casa Blanca