martes 26  de  agosto 2025
SALUD

Estudio descubre vínculos de la diabetes tipo 2 con el cáncer de mama

Además del cáncer de mama, este estudio también puede ser relevante para otros tipos de cáncer afectados por la supresión inmunitaria

Pertenecer al género femenino es el mayor factor de riesgo en el caso del cáncer de mama

Pertenecer al género femenino es el mayor factor de riesgo en el caso del cáncer de mama

Pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un nuevo estudio descubrió que las personas con diabetes tipo 2 provocada por la obesidad tienden a padecer cánceres de mama más agresivos debido a unas diminutas partículas presentes en la sangre, conocidas como exosomas, que se ven alteradas por la diabetes y que pueden reprogramar las células inmunitarias dentro de los tumores, debilitándolas y permitiendo que el cáncer crezca y se propague más fácilmente.

Así lo demostraron investigadores de la Facultad de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston (EEUU) en un trabajo que han publicado en 'Springer Nature': "Este es el primer estudio que relaciona directamente los exosomas de personas con diabetes tipo 2 con la supresión de la actividad inmunitaria dentro de los tumores de mama humanos", afirmó el autor correspondiente, Gerald Denis, doctor y profesor de investigación sobre el cáncer de próstata Shipley en la Universidad de Boston.

Lee además
Imagen referencial. 
SALUD

Vacuna experimental contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra avances
Avanzan las investigaciones contra el cáncer de vejiga
ENSAYO

Fármaco de liberación lenta elimina un tipo de cáncer de vejiga en el 82% de pacientes

En el estudio, los investigadores utilizaron muestras tumorales de pacientes con cáncer de mama para cultivar modelos tumorales en 3D en el laboratorio. Conocidos como organoides derivados de pacientes, estos modelos contienen las células inmunitarias que se encuentran originalmente en el tumor. Estos minitumores se trataron con exosomas sanguíneos de personas con y sin diabetes, pero también sin cáncer. A continuación, los investigadores analizaron los organoides mediante secuenciación de ARN unicelular para ver cómo afectaban los exosomas a las células inmunitarias y al propio tumor.

El sistema de organoides derivados de pacientes desarrollado por Denis y la primera autora, Christina Ennis, es el primero en conservar las células inmunitarias originales de tumores humanos, lo que permite a los científicos estudiar las interacciones entre los tumores y el sistema inmunitario en un entorno de laboratorio que imita fielmente la vida real. Además del cáncer de mama, este estudio también puede ser relevante para otros tipos de cáncer afectados por la supresión inmunitaria y las enfermedades metabólicas.

"El cáncer de mama ya es difícil de tratar, y las personas con diabetes tipo 2 tienen peores resultados, pero los médicos no entienden completamente por qué. Nuestro estudio revela una posible razón: la diabetes cambia la forma en que funciona el sistema inmunitario dentro de los tumores. Esto podría ayudar a explicar por qué los tratamientos actuales, como la inmunoterapia, no funcionan tan bien en pacientes con diabetes. Saber esto abre la puerta a tratamientos mejores y más personalizados para millones de personas", explicó Denis.

Más de 120 millones de estadounidenses son diabéticos o prediabéticos, pero si desarrollan cáncer, no reciben un tratamiento significativamente diferente según los estándares de tratamiento en oncología. Por lo tanto, este trabajo aborda un grave problema de salud pública, concluyen los investigadores.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes

Jenisbel Acevedo es nombrada co-presidenta de la Caminata St. Jude Walk Miami 2025

Frank Caprio: El juez más amable del mundo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
EEUU

Jueza suspende temporalmente la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Uganda

Te puede interesar

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.
Seguridad

Trump busca restablecer la pena de muerte en Washington para los casos de asesinatos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Bañistas en las playas del sur de la Florida.
PROYECTOS COSTEROS

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Celebración en la Ermita de la Caridad, en Miami, el 8 de septiembre de 2024. 
DEVOCIÓN MARIANA

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
ECONOMíA

Confianza de los consumidores se mantiene alta