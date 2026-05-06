La vitamina C podría reducir la resistencia del cáncer colorrectal a quimioterapia

Un equipo de investigadores del Departamento de Oncología Traslacional del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid -en el marco de su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD)- y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) realizó un estudio preclínico cuya conclusión es que la vitamina C podría reducir la resistencia del cáncer colorrectal a la quimioterapia.

A través de este trabajo de investigación, publicado en la revista especializada 'Neoplasia', los expertos informaron que se identificó un mecanismo determinante en la resistencia de esta enfermedad oncológica a los tratamientos, "reforzando el papel del metabolismo como eje central en la biología tumoral".

Además, explicaron que se demostró que la enzima ATP-citrato liasa (ACLY) "actúa como un nodo crítico que integra señales metabólicas y regula la activación de genes vinculados a la quimiorresistencia". Esta última "sigue siendo una causa importante de fracaso terapéutico en el cáncer colorrectal, pero los mecanismos metabólicos que sustentan la resistencia a fármacos mediada por reflujo no están completamente definidos", señalaron.

"En este estudio, identificamos la ACLY como un regulador metabólico clave que vincula la producción de acetil-CoA dependiente de citrato con el control epigenético de la expresión de MDR1/ABCB1", afirmaron los investigadores, entre los que se halla la especialista de la División de Oncología Traslacional del Comprehensive Cancer Center de la Fundación Jiménez Díaz e investigadora del IIS-FJD, la doctora Ana García Bautista, quien ha liderado este trabajo.

Regulador metabólico

En relación con el citado regulador metabólico, afirmaron que este "promueve la expresión de MDR1, una proteína clave que permite a las células tumorales expulsar los fármacos, disminuyendo su eficacia terapéutica y dificultando el abordaje clínico en fases avanzadas de la enfermedad". Así, se confirmó que la vitamina C es un modulador metabólico con capacidad para interferir en esta vía, ya que inhibe actividad de ACLY, induce cambios en la regulación epigenética del tumor y disminuye la expresión de genes asociados a resistencia.

"Estos efectos se traducen, además, en una reducción significativa del crecimiento tumoral en modelos experimentales, lo que refuerza su potencial como estrategia complementaria en el tratamiento oncológico", recoge esta investigación, cuyos autores han declarado que "estos hallazgos consolidan una visión emergente del cáncer en la que el metabolismo no actúa únicamente como soporte energético, sino como un regulador activo de los programas tumorales y de la respuesta a los tratamientos".

A juicio de los expertos, que han contado con el apoyo de la ONG 'Otro Mundo es Posible', presidida por Celestino Olalla, "este enfoque abre nuevas oportunidades terapéuticas basadas en la reprogramación metabólica, con potencial para mejorar la eficacia de las terapias actuales".

FUENTE: Con información de Europa Press