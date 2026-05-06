El auge del entrenamiento Fartlek que gana seguidores entre los corredores

El método Fartlek se consolida como la técnica predilecta entre deportistas de diversos niveles que buscan optimizar su rendimiento físico mediante un enfoque dinámico. Esta modalidad, cuyo nombre de origen sueco traduce "juego de velocidad", propone una ruptura con los esquemas rígidos del atletismo tradicional al eliminar las pausas totales.

Los corredores encuentran en esta práctica una alternativa versátil que permite alternar ráfagas de alta intensidad con periodos de trote suave, adaptando el esfuerzo según la topografía del terreno o las sensaciones corporales del momento.

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La ejecución de este sistema demanda una carrera continua donde el atleta decide cuándo y cómo acelerar. A diferencia de las series cronometradas en pista, el Fartlek utiliza elementos del entorno como puntos de referencia para los cambios de marcha, detalla el portal runnersworld

Un corredor elige un objeto a la distancia, como una señal de tránsito o la esquina de una cuadra, para aumentar su velocidad hasta alcanzarlo. Esta metodología fomenta una mayor conciencia sobre la capacidad pulmonar y muscular, permitiendo que el individuo gestione su energía sin la presión constante de un reloj digital.

Impacto directo en la resistencia cardiovascular

Los especialistas en medicina deportiva subrayan que la alternancia de ritmos fortalece tanto el sistema aeróbico como el anaeróbico. Al someter al corazón a distintas intensidades, el cuerpo mejora su eficiencia en el transporte de oxígeno y desarrolla una mayor tolerancia al ácido láctico.

Esta combinación resulta fundamental para quienes aspiran a participar en maratones o carreras de media distancia, ya que el entrenamiento simula las variaciones de velocidad que ocurren frecuentemente durante las competencias oficiales ante desniveles o rebases de otros competidores.

Versatilidad en el entrenamiento para principiantes y expertos

La popularidad de esta técnica radica en su accesibilidad para cualquier persona, independientemente de su condición física previa. Los principiantes inician con periodos cortos de aceleración que ayudan a fortalecer las articulaciones de forma progresiva y sin el impacto monótono de los ritmos sostenidos.



Por su parte, los atletas de alto rendimiento diseñan sesiones de mayor duración que exigen una recuperación activa mínima, lo cual potencia la resistencia de base. Esta capacidad de personalización convierte al Fartlek en una herramienta transversal dentro de los planes de acondicionamiento físico modernos.

La seguridad durante la práctica deportiva constituye un eje central para obtener resultados óptimos sin comprometer la salud. Todo ciclo de entrenamiento inicia con una fase de calentamiento de al menos quince minutos, destinada a lubricar las articulaciones y elevar la temperatura muscular.

Los preparadores físicos recomiendan evitar el esfuerzo máximo en las primeras ráfagas de velocidad para prevenir desgarros o distensiones. La clave del éxito reside en mantener una progresión lógica donde la intensidad guarde coherencia con el estado físico actual del deportista.

El cierre de la sesión deportiva requiere una transición suave hacia el estado de reposo para facilitar la regeneración de los tejidos. Tras completar los bloques de velocidad, el corredor reduce la marcha hacia un trote muy ligero que permite estabilizar el ritmo cardíaco de manera gradual. Posteriormente, la realización de estiramientos específicos para los miembros inferiores ayuda a liberar la tensión acumulada en los músculos principales.

Este protocolo final garantiza que el organismo procese el esfuerzo realizado y mantenga la flexibilidad necesaria para afrontar futuras jornadas de entrenamiento.

FUENTE: Con información de runnersworld