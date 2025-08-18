lunes 18  de  agosto 2025
La buena noticia

La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes

Hoy en La buena noticia: El 67% de los pacientes evaluados desarrolló respuestas inmunitarias a mutaciones adicionales asociadas al tumor

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En La buena noticia. Una novedosa vacuna contra el cáncer, que estimula el sistema inmunitario para atacar una de las mutaciones más comunes que inducen cáncer, ha mostrado resultados preliminares alentadores en pacientes con cáncer de páncreas y colorrectal, dos de las neoplasias malignas más difíciles de tratar, según un estudio dirigido en parte por investigadores del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health.

Embed

El 84% de los pacientes (21 de 25) generó linfocitos T específicos de KRAS, incluyendo tanto linfocitos CD4+ cooperadores como linfocitos CD8+ citolíticos. Cabe destacar que muchos de estos linfocitos T persistieron en el tiempo.

Lee además
Imagen referencial. 
El Diario en 90 segundos

Aumenta el número de pacientes que reciben trasplantes de pulmón
Melissa Mattola-Kiatos, RN, especialista en prácticas de enfermería, saca el riñón de cerdo de su caja para prepararlo para el trasplante en el Hospital General de Massachusetts, el 16 de marzo de 2024, en Boston. 
EEUU

Fallece paciente que recibió primer trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado

En el 24% de los pacientes (3 pancreáticos, 3 colorrectales), los biomarcadores asociados con el tumor desaparecieron por completo. Los pacientes con respuestas de linfocitos T más altas (por encima del umbral) tuvieron una supervivencia libre de recaídas más prolongada en comparación con aquellos con respuestas de linfocitos T más bajas.

El 67% de los pacientes evaluados desarrolló respuestas inmunitarias a mutaciones adicionales asociadas al tumor, lo que sugiere la posibilidad de una actividad antitumoral más amplia.

Otra edición de La buena noticia

Embed

Temas
Te puede interesar

Realizan en España el primer trasplante facial en el mundo de un donante con el corazón parado

Nuevos descubrimientos podrían facilitar la producción de sangre artificial

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?