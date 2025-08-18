La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes

En La buena noticia. Una novedosa vacuna contra el cáncer, que estimula el sistema inmunitario para atacar una de las mutaciones más comunes que inducen cáncer, ha mostrado resultados preliminares alentadores en pacientes con cáncer de páncreas y colorrectal, dos de las neoplasias malignas más difíciles de tratar, según un estudio dirigido en parte por investigadores del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health.

El 84% de los pacientes (21 de 25) generó linfocitos T específicos de KRAS, incluyendo tanto linfocitos CD4+ cooperadores como linfocitos CD8+ citolíticos. Cabe destacar que muchos de estos linfocitos T persistieron en el tiempo.

El Diario en 90 segundos Aumenta el número de pacientes que reciben trasplantes de pulmón

En el 24% de los pacientes (3 pancreáticos, 3 colorrectales), los biomarcadores asociados con el tumor desaparecieron por completo. Los pacientes con respuestas de linfocitos T más altas (por encima del umbral) tuvieron una supervivencia libre de recaídas más prolongada en comparación con aquellos con respuestas de linfocitos T más bajas.

El 67% de los pacientes evaluados desarrolló respuestas inmunitarias a mutaciones adicionales asociadas al tumor, lo que sugiere la posibilidad de una actividad antitumoral más amplia.

Otra edición de La buena noticia