Estudio revela los beneficios de los audífonos para personas con problemas auditivos

Para obtener los resultados, los investigadores evaluaron los datos de casi 10.000 adultos de 20 años o más que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición entre 1999 y 2012 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC, por sus siglas en inglés), y completaron evaluaciones de audiometría (una prueba utilizada para medir la capacidad auditiva) y uso de audífonos.

Examinaron el riesgo de mortalidad con base en los registros del Índice Nacional de Defunciones, durante un período promedio de seguimiento de 10 año, para determinar las asociación entre la pérdida auditiva, el uso de audífonos y la mortalidad.

La pérdida de audición no debe “contarse como algo relacionado con una parte normal del envejecimiento para lo que no hay nada que se pueda hacer”, precisaron en el informe.

Reducción de casi un 25%

Los resultados de la investigación mostraron que aquellas personas que utilizaron auxiliares auditivos al menos una vez a la semana durante cinco horas o la mitad del tiempo, tuvieron un riesgo de mortalidad un 25% menor en comparación con aquellos que nunca los utilizaban.

Estos hallazgos, publicados en la revista The Lancet Healthy Longevity se mantuvieron estables independientemente de factores como la pérdida de audición, la edad, el origen étnico, ingresos y educación y otros datos demográficos.

Detallaron que se identificaron un total de 1.863 adultos con pérdida auditiva, de ellos, 237 eran usuarios habituales de audífonos, mientras que 1.483 reconocieron no usar nunca estos dispositivos. Las personas que informaron haber usado los dispositivos menos de una vez al mes o con menos frecuencia fueron categorizados como usuarios no habituales.

Solo el 12,7% de las personas con pérdida de audición cumplían los criterios de usuarios habituales, mientras que otro 6,6% eran considerados usuarios no habituales. La gran mayoría de los participantes con pérdida de audición nunca habían utilizado audífonos.

No hubo ninguna diferencia en el riesgo de mortalidad entre los usuarios no habituales de audífonos y los que nunca los usaron, lo que indica que el uso ocasional de audífonos puede no proporcionar ningún beneficio para prolongar la vida, según aclararon.

“Estos resultados son interesantes porque sugieren que los audífonos pueden desempeñar un papel protector en la salud de las personas y prevenir la muerte prematura. No son solo un dispositivo opcional, es algo que realmente puede ayudar a las personas en un nivel superior”, expresaron los investigadores.

Investigaciones anteriores han demostrado que la pérdida auditiva no tratada puede provocar una reducción de la esperanza de vida, además de aislamiento social, depresión y demencia. Sin embargo, hasta ahora, se han realizado muy pocos estudios que examinen si el uso de audífonos puede reducir el riesgo de muerte.

Relación con la salud mental

Los científicos citaron un estudio previo que determinó que el uso de audífonos puede reducir también los niveles de depresión y demencia. Mencionaron que mejorar la salud mental y la cognición puede llevar a una mejor audición y promover una mejor salud general, alargando la esperanza de vida.

La Dra. Janet Choi, autora principal del estudio y otorrinolaringóloga de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California, señaló que las posibles causas de la relación entre el uso de audífonos y la reducción del riesgo de mortalidad podrían asociarse a factores como la depresión y la soledad asociadas a la pérdida de audición.

“Esto puede deberse a que la pérdida de audición puede hacer que las personas se aíslen más socialmente, ya que entablar conversaciones se hace más difícil, dijo por su parte Frank Lin, coautor del estudio y director del Centro Cochlear de Audición y Salud Pública de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins

“Los audífonos pueden ayudar a invertir estos riesgos, ya que pueden ayudar a las personas a comunicarse mejor y a mantenerse socialmente conectadas con los demás”, detalló Lin.

Finalmente, aseguraron que este estudio representa el análisis más completo hasta la fecha sobre la relación entre la pérdida auditiva, el uso de audífonos y la mortalidad en EEUU. Confían en que anime a más personas a usar audífonos, aunque factores como el coste, el estigma y la dificultad para encontrar dispositivos que se ajusten y funcionen bien son algunas dificultades para su uso.

@Lydr05

FUENTE: Con información de la revista The Lancet Healthy Longevity y ABC