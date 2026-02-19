jueves 19  de  febrero 2026
Las causas del aumento del cáncer colorrectal en menores de 50 años siguen sin conocerse

La gran mayoría de los casos afecta, sin embargo, a personas mayores: sólo el 6% de los cánceres colorrectales se diagnostican en menores de 50 años, según sus investigaciones, realizadas en Irlanda del Norte

Detección temprana: Incluye tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), biomarcadores en sangre y el uso de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica.

PDPics from Pixabay

La muerte del actor estadounidense James Van Der Beek pone de relieve de nuevo el aumento de los casos de cáncer colorrectal en personas de menos de 50 años. Las causas de este incremento todavía se desconocen y son objeto de numerosas investigaciones.

La estrella de la conocida serie "Dawson's Creek" falleció la semana pasada a los 48 años debido a un cáncer colorrectal, que afecta al colon y al recto.

En 2020, otra estrella de Hollywood, Chadwick Boseman, famoso por "Black Panther", también falleció por esta enfermedad a los 43 años.

Las personas nacidas en los años 1990 tienen un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar un cáncer colorrectal que las nacidas en la década de 1960, según un estudio publicado el año pasado en el Journal of the National Cancer Institute, basado en datos de Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

Actualmente es la primera causa de mortalidad por cáncer entre los menores de 50 años en Estados Unidos, según un estudio publicado el mes pasado en la revista JAMA.

"Es realmente aterrador", señala Helen Coleman, profesora de oncología en la Universidad Queen’s de Belfast, aunque precisa que "partíamos de un nivel muy bajo".

La gran mayoría de los casos afecta, sin embargo, a personas mayores: sólo el 6% de los cánceres colorrectales se diagnostican en menores de 50 años, según sus investigaciones, realizadas en Irlanda del Norte.

Además, los niveles se estabilizan, e incluso disminuyen, en las personas mayores en ciertas regiones gracias a la mejora en la detección, añade.

Pero los jóvenes, al pensar que tienen menos posibilidades de padecer este cáncer, realizan menos análisis y sus diagnósticos llegan demasiado tarde, como le sucedió a Van Der Beek.

¿Por qué este aumento?

Al igual que otros cánceres que afectan a personas jóvenes, el cáncer colorrectal se asocia al sobrepeso y a un estilo de vida poco saludable: mala alimentación, falta de ejercicio físico, consumo de alcohol, tabaquismo.

Pero estos factores, por sí solos, no explican "el aumento considerable observado en un periodo de tiempo relativamente corto", estima Coleman.

Especialmente si se tiene en cuenta que muchos jóvenes pacientes con cáncer colorrectal llevaban una vida más bien saludable, como Van Der Beek, diagnosticado en 2023.

"Iba a la sauna, tomaba baños de agua fría, etc., y tenía un cáncer de estadio 3 sin saberlo", dijo este padre de seis hijos en diciembre.

¿Qué explica este aumento repentino?

"No lo sabemos", dice a AFP Jenny Seligmann, investigadora especializada en cáncer colorrectal en la Universidad de Leeds, en Reino Unido.

Para elucidar las causas, los investigadores exploran otras vías, como la microbiota, ese amplio ecosistema de microbios, aún poco conocido, que se encuentra en nuestro intestino.

Cribados antes de los 50 años

Un estudio publicado el año pasado en Nature reveló que las mutaciones en el ADN provocadas por una toxina llamada colibactina, producida por la bacteria común E. coli, eran mucho más frecuentes en personas jóvenes con cáncer colorrectal que en pacientes de mayor edad.

Aunque este descubrimiento necesita más investigaciones, se trata de un "primer indicio muy importante", según Coleman.

Otros estudios sugieren que un uso reiterado de antibióticos podría estar asociado a un cáncer colorrectal precoz.

Seligmann señala por su parte que existen numerosos subtipos de cáncer colorrectal, lo que hace pensar que las causas serían diversas. "Será muy difícil identificar sola causa", considera.

Antes de su muerte, Van Der Beek, visiblemente delgado, instó a las personas que presentaran el más mínimo síntoma a hacerse pruebas de detección. "Tengo ganas de gritarlo a los cuatro vientos: ¡si tienes 45 años o más, ves a tu médico!"

La diarrea, el estreñimiento, la presencia de sangre en las heces, una pérdida de peso inexplicada y el cansancio son señales de alarma.

Ante este aumento del número de casos entre los jóvenes, Estados Unidos redujo en 2021 la edad de inicio de la detección, de 50 a 45 años.

FUENTE: Con información de AFP

