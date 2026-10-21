Identifican un tipo de depresión más grave y resistente a los tratamientos tradicionales

La depresión circadiana afecta más a las mujeres que a los hombres.

MIAMI. - En busca de más data médica sobre la depresión que afecta a más personas en el mundo, una investigació n de Australia identificó un nuevo subtipo de la enfermedad mental que se asocia a síntomas de mayor gravedad y que podría requerir un abordaje diferente al de los antidepresivos recetados en tratamientos habituales.

Los expertos de la Universidad de Sídney detectaron el subtipo llamado “depresión circadiana” durante un estudio a más de 10,000 pacientes, según el informe publicado en la revista médica British Journal of Psychiatry.

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A partir de datos clínicos y genéticos de las personas examinadas se estableció que la depresión circadiana afecta a casi una cuarta parte de las personas incluidas en el estudio sobre depresión grave, recurrente o persistente.

La depresión o trastorno depresivo en términos generales afecta al 5.2 % de la población adulta en el mundo, a mujeres con más frecuencia, y constituye una de las principales causas de discapacidad, indican estudios internacionales recientes.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) afirman que más del 18% de los adultos la padece, pero las tasas se ha duplicado en jóvenes menores de 30 años de edad desde 2017.

Depresión más grave

La investigación científica determinó que la depresión circadiana está vinculada al reloj biológico interno de 24 horas que regula el ciclo de sueño-vigilia y presenta síntomas más graves que el tipo normal.

El 25% de los pacientes diagnosticados con depresión circadiana presentaron síntomas más complejos como un patrón estacional de enfermedades, dormir más cuando se está deprimido, despertarse sintiéndose muy cansado y ser una persona noctámbula.

Pero además tenían más probabilidades de experimentar la aparición de la depresión a una edad más temprana y presentaban síntomas más graves, como manías y mayor frecuencia de pensamientos suicidas

Además, tenían un mayor riesgo genético de padecer problemas de salud inflamatorios y cardiovasculares, así como trastornos del neurodesarrollo importantes, incluido el TDAH, según el reporte.

Tratamientos distintos

"La depresión no es una enfermedad uniforme y comprender las características de los diferentes subtipos nos permite brindar a las personas un acceso más temprano a los tratamientos que serán más efectivos para ellas", explicó Emiliana Tonini, médico del Centro del Cerebro y la Mente de la Universidad de Sídney, y autora principal del estudio.

Los antidepresivos o inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina que se indican como primera opción para tratar la depresión, no resultan eficaces y pueden generar efectos secundarios con el subtipo circadiano.

Jacob Crouse, coautor del estudio, afirmó que como la depresión circadiana está vinculada al reloj biológico interno de las personas “los tratamientos dirigidos al ritmo circadiano, como la fototerapia y la melatonina, pueden ser mucho más relevantes.

“Los médicos deberían recurrir a ellos mucho antes en personas con este cuadro clínico" y sugirió a los pacientes asesorarse con médicos para tratar sus circunstancias individuales.

FUENTE: Con información de Infosalud de Europa Press, CEC, World Health Organization