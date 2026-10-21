El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

Jensen Huang, director general del fabricante de chips Nvidia, instó a las empresas europeas a incorporar la inteligencia artificial, en un momento en que el continente busca aprovechar esta tecnología, de la que Estados Unidos y China son punteros.

"Ya sea en la industria automovilística con los vehículos autónomos, en la robótica o en las investigaciones para la salud y los servicios financieros, todas esas empresas tienen que convertirse en compañías de Inteligencia Artificial", afirmó el hombre de negocios durante una conferencia de su empresa en Berlín.

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En Europa crece la preocupación por las posibles pérdidas que puedan sufrir sus pesos fuertes industriales frente al uso cada vez más importante de la IA, que pueda convertirse en una parte importante del diseño y uso de productos.

La posible vía para Europa

Algunos promueven una "IA industrial" como una posible vía de desarrollo para Europa, ya que cuenta con grandes productores de maquinaria, como el gigante alemán Siemens y la francesa Schneider Electric, con fábricas en todo el mundo.

Esto significa que estas empresas tienen información potencialmente valiosa que puede ser usada para entrenar a la IA y aplicarse directamente en las fábricas.

"Por favor, abran sus puertas a la IA para que haga uso de sus datos", instó el canciller alemán Friedrich Merz el lunes en un mensaje a las pequeñas y grandes empresas industriales del país.

Una encuesta realizada a 603 compañías y publicada en septiembre por la asociación digital alemana Bitkom destacó que al 45% de los encuestados les preocupa que la seguridad de los datos comerciales confidenciales pudiera verse comprometida por el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de terceros.

FUENTE: Con información de AFP.