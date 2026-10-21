Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25.000 millones de dólares a ese estado estadounidense después de que un jurado concluyera que la compañía, supuestamente, engañó a los usuarios en un caso relacionado con Cambridge Analytica.

La sanción, publicada por medios estadounidenses este miércoles, llega dos meses después de que Meta alcanzara un acuerdo con otros 48 estados, en el que se comprometió a pagar 18.000 millones de dólares para quedar eximida de responsabilidad.

CAMPAÑA Trump redobla la apuesta electoral y sale a movilizar el voto republicano en seis estados

Se trata de "la sentencia más importante, obtenidas por un estado contra una empresa en la historia estadounidense", celebró el fiscal general de Nuevo México, Raul Torrez, en rueda de prensa.

Se espera que la empresa matriz de Facebook, Instagram, Threads y Whatsapp acuda a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en lo que considera la utilización de la justicia como un arma ideológica e intereses globalistas de radicalismo mal llamado "progresista".

Más que sentencia es una guillotina para la empresa estadounidense, que de seguro apelará al Máximo Tribunal en Washington, después de ver en los últimos años que parte de los jueces en EEUU responde a la ideología radical de izquierda y muchos se han convertido en activistas políticos y no en vehículos para hacer cumplir la ley y la Constitución.

El trasfondo político

El 25 de septiembre, un jurado de Santa Fe declaró a Facebook responsable de cerca de 44 millones de infracciones de la ley estatal sobre prácticas comerciales. Quedaba por determinar las sanciones económicas, a cargo del juez Francis Mathew.

Después de que las grandes tecnológicas se alinearon con las políticas económicas del presidente Donald J. Trump en su segundo mandato, dio comienzo y arreció una guerra de demandas de parte de diversos estados, en su mayoría los gobernados por los demócratas y en especial por la extrema izquierda.

Los miembros del jurado estimaron que las conductas imputadas a Facebook afectaron a cerca de 2,1 millones de habitantes del estado, contabilizando hasta una infracción por habitante por cada una de las declaraciones consideradas "engañosas".

Cambridge Analytica era una consultora política que recopiló datos personales de millones de usuarios de Facebook (propiedad de Meta) para publicidad política durante las elecciones estadounidenses de 2016 y el referendo del Brexit.

La empresa, supuestamente, compró datos recopilados a través de una aplicación de tests de personalidad llamada "thisisyourdigitallife", que llegó a acumular 270.000 usuarios y a sus amigos. Gracias a ello, Cambridge Analytica obtuvo acceso a información de unos 87 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo.

La astronómica cifra de multa a una empresa

Según los fiscales, Facebook sabía que Cambridge Analytica había comprado los datos en diciembre de 2015, pero no lo reveló hasta abril de 2018, después de que un usuario presentara una demanda, lo que desencadenó un gran escándalo político.

El juez fijó la multa en 25.000 millones, pero la suma aumentará en 3.750 millones de dólares por año; es decir, un 15% de intereses, mientras no haya sido pagada.

El juez justifica esas sanciones por el número "extraordinario" de infracciones deliberadas, su duración, la implicación de los dirigentes de Facebook y el carácter "intencional y sistemático" de sus declaraciones falsas, según un fragmento de la sentencia publicada por el medio judicial MLex.

El estado de Nuevo México reclamaba entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. Meta pedía limitar la multa a 3.450 millones, por considerar que una sanción diez veces superior, o más, sería contraria a la Constitución y no resistiría una apelación.

El juez aún no se ha pronunciado sobre las medidas correctivas solicitadas por el estado, entre ellas una auditoría de la gestión de los datos de los usuarios.

Según Raul Torrez, las sanciones irán a un fondo destinado a la educación en el estado.

Esta condena se suma a los 942 millones de dólares ya impuestos este año en Nuevo México en otro caso, sobre la protección de menores, contra el que Meta ha recurrido.

A finales de agosto, en pleno juicio en Oakland, el grupo aceptó pagar hasta 18.000 millones de dólares para poner fin a las acciones de 51 estados y territorios que lo acusaban de haber diseñado Facebook e Instagram para volver adictos a los niños. Meta no reconoció ninguna responsabilidad.

Queda claro, una vez más, que las grandes tecnológicas están bajo fuego de intereses políticos, cuyo principal objetivo podría ser su destrucción en medio de una guerra sin cuartel que comenzó en Europa, movida por hilos de élites globalistas antiamericanas.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.