miércoles 21  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?

La pieza, aprobada por tres candidatos estatales, cuestiona el manejo de $10 millones en Hope Florida; la demanda republicana continúa y aún puede celebrarse una audiencia

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Dos decisiones judiciales rechazaron solicitudes para impedir de manera inmediata la difusión de un anuncio del Partido Demócrata de Florida sobre el manejo de $10 millones vinculados con Hope Florida, aunque ninguna resolvió definitivamente la controversia.

La pieza de 30 segundos fue pagada por la organización demócrata y aprobada por sus candidatos David Jolly, aspirante a gobernador; José Javier Rodríguez, candidato a fiscal general, y Annette Taddeo, quien compite por la dirección financiera de Florida.

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La publicidad responsabiliza políticamente al fiscal general James Uthmeier por el movimiento del dinero relacionado con Hope Florida, iniciativa impulsada por la primera dama Casey DeSantis. Uthmeier y el Gobierno del gobernador Ron DeSantis han rechazado las acusaciones y niegan que se haya cometido alguna irregularidad.

El Partido Republicano de Florida demandó a la organización demócrata, a los tres candidatos y a varias televisoras. También solicitó una orden de emergencia para retirar el anuncio, bajo el argumento de que utiliza conclusiones procedentes de un informe de gran jurado que un tribunal había ordenado eliminar.

El recorrido de los $10 millones

Los recursos procedían de un acuerdo por $67 millones alcanzado en 2024 entre Florida y la empresa de atención médica Centene. De esa cantidad, $10 millones fueron transferidos a la Hope Florida Foundation y distribuidos posteriormente entre dos organizaciones sin fines de lucro.

Una investigación legislativa determinó que parte del dinero terminó en un comité político que combatió la enmienda constitucional para legalizar el consumo recreativo de marihuana. El gran jurado describió los fondos como “malversados”, pero no presentó acusaciones penales contra Uthmeier ni contra otros funcionarios.

El Primer Distrito de Apelaciones concluyó posteriormente que el dinero no había ingresado a las arcas estatales y cuestionó el razonamiento jurídico del gran jurado. Como consecuencia, ordenó suprimir el informe.

Los republicanos sostienen que el anuncio convierte conclusiones invalidadas judicialmente en afirmaciones electorales. El Partido Demócrata y sus candidatos defienden la publicidad como parte del debate sobre transparencia, fiscalización de recursos y responsabilidad gubernamental.

Una controversia todavía pendiente

El tribunal de apelaciones rechazó primero una petición para prohibir la publicación del contenido del informe. Posteriormente, el juez de circuito Peter Estrada denegó la solicitud republicana de retirar el anuncio sin notificar previamente a los demandados ni escuchar sus argumentos.

La decisión de Estrada se limitó a negar una orden de emergencia sin audiencia. No establece si la pieza contiene afirmaciones falsas ni determina definitivamente si los demócratas pueden continuar utilizando información procedente del documento suprimido.

El juez ordenó al Partido Republicano entregar formalmente la demanda a las partes contrarias y coordinar una audiencia. El litigio permanece abierto y el tribunal todavía podría imponer restricciones después de escuchar a ambos lados.

La contratación del anuncio en WKMG, televisora de Orlando incluida en la demanda, terminó el martes por la noche porque había sido comprada por cinco días, no por una orden judicial. La pieza puede continuar en otras estaciones donde existan espacios contratados.

La disputa incorpora Hope Florida a la recta final de tres elecciones estatales. Sin embargo, las acusaciones formuladas en la campaña siguen siendo planteamientos políticos: el informe no produjo cargos penales y los tribunales aún no han resuelto la legalidad del anuncio.

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