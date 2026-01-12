Odontología avanzada: La Dra. Elena Solís redefine la salud bucal en Miami

MIAMI.- La Dra. Elena Solís González, reconocida especialista en odontología cosmética y reconstructiva , se consolida como una de las profesionales de salud más destacadas del 2025 y como una figura que marcará el rumbo del liderazgo en salud en 2026 gracias a su excelencia clínica, innovación tecnológica y compromiso con el bienestar ambiental en Miami.

Su trabajo al frente de Renaissance Dental Clinic la ha posicionado como una de las “mejores dentistas de Miami”, y recientemente recibió un reconocimiento clave: la Dra. Solís González fue distinguida como Top Entrepreneur 2025 durante el Mes de la Herencia Hispana, por su aporte sobresaliente a la odontología en Miami y su liderazgo ambiental, reafirmando su impacto como referente hispana y profesional integral.

La Dra. Elena Solís encarna una visión moderna de la salud: resultados clínicos de alto nivel, una práctica con estándares premium y una voz activa en temas clave para el futuro de la ciudad, desde la prevención hasta la sostenibilidad.

Una odontóloga de nueva generación: ciencia, estética y precisión

Detrás de cada sonrisa que sale de Renaissance Dental Clinic (@renaissancedentalclinic) existe una metodología que une ciencia, arte y calidez humana. Graduada con honores en Nova Southeastern University, la Dra. Solís González se ha especializado en estética dental avanzada, diseño de sonrisa y reconstrucción oral de alta complejidad, destacándose por un enfoque clínico sofisticado y un trato profundamente humano.

Su diferencial no es solo el resultado, sino el proceso: protocolos modernos, diagnóstico de alta precisión y planes de tratamiento personalizados, honestos y medibles. Una obsesión saludable por el detalle que le ha permitido ganarse la confianza de una comunidad diversa y exigente, incluyendo pacientes de alto perfil y celebridades.

Tecnología con propósito: inteligencia artificial al servicio del paciente

Renaissance Dental Clinic ha incorporado Overjet, una inteligencia artificial dental aprobada por la FDA para el análisis automatizado de radiografías. Esta herramienta potencia la práctica clínica al identificar señales tempranas de caries, pérdida ósea, restauraciones defectuosas y otros cambios clínicos con un nivel de precisión difícil de alcanzar con observación tradicional.

¿Qué gana el paciente con Overjet?

Visualización clara de radiografías con zonas de interés resaltadas.

Mayor comprensión del diagnóstico mediante datos e imágenes precisas.

Planes de tratamiento más objetivos y personalizados.

Una “segunda opinión digital” que fortalece la confianza en las decisiones clínicas.

Esta integración tecnológica posiciona a Renaissance Dental Clinic en la vanguardia de la odontología digital, alineada con estándares de privacidad y seguridad (HIPAA/FDA) y con la evolución global hacia prácticas basadas en datos y experiencia médica optimizada.

Liderazgo emprendedor: Top Entrepreneur 2025 y referente hispana en Miami

El reconocimiento como Top Entrepreneur 2025 durante el Mes de la Herencia Hispana celebra una trayectoria que combina visión empresarial, alto desempeño y una práctica clínica de excelencia. La Dra. Solís González ha construido una marca sólida y una estructura de operación eficiente sin comprometer su promesa central: la excelencia clínica como estándar mínimo.

En un mercado competitivo como Miami, su liderazgo destaca por su capacidad de innovar, consolidar equipos de alto rendimiento y elevar la experiencia del paciente, convirtiéndose en un modelo de profesionalismo para la comunidad hispana y para el ecosistema de salud de la ciudad.

Impacto ambiental: la salud también se construye fuera del consultorio

Para la Dra. Elena Solís González, la salud comienza en el entorno. Su activismo medioambiental se enfoca en proteger Miami de la contaminación y de los riesgos que afectan la salud infantil. Desde campañas de concientización hasta alianzas con organizaciones locales, impulsa iniciativas para reducir residuos, promover prácticas sostenibles y educar sobre el impacto del ambiente en la salud bucal.

Entre sus prioridades están:

Incentivar prácticas clínicas responsables y sostenibles.

Impulsar la reducción de plásticos de un solo uso.

Promover hábitos preventivos en niños y familias.

Concientizar sobre la relación entre agua, aire, nutrición y salud oral.

La prevención no sucede solo en el sillón dental; empieza en el barrio, la escuela y el hogar. Si protegemos el ambiente, protegemos a nuestros niños.

Un estándar de excelencia que define 2026

La propuesta de la Dra. Elena Solís González es clara y poderosa: talento + actualización continua + tecnología + conciencia social.

El resultado es una práctica que transforma vidas, una sonrisa a la vez, y una líder que impulsa conversaciones necesarias para el futuro de la salud en Miami. Con una visión que integra innovación clínica y responsabilidad social, la Dra. Solís González se proyecta como una de las profesionales que definirá 2026 en el panorama de la salud, el emprendimiento y el impacto comunitario.

CONTACTO

Renaissance Dental Clinic

12002 SW 128th Ct, Unit 210, Miami, FL 33186

786.776.3328

www.renaissancedentalclinic.com

IG: @renaissancedentalclinic

FUENTE: NOTA DE PRENSA